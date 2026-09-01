El Ayuntamiento de Ávila abre el curso expositivo con una colección de óleos en San Francisco

Exposición de óleos de Vicente Rodríguez en el Auditorio Municipal San Francisco de Ávila. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha abierto el curso expositivo con una muestra de óleos de Vicente Rodríguez en el Auditorio Municipal de San Francisco.

El concejal de Cultura del Consistorio abulense, Ángel Sánchez, ha acompañado al veterano autor, de 92 años, en la apertura de una exposición integrada por una veintena de obras que se podrá ver hasta el 13 de septiembre.

Autodidacta y tras haber trabajado a lo largo de su trayectoria con los colores, por su profesión en chapa y pintura, Vicente Rodríguez decidió, además de dedicarse al ciclismo, tener tiempo para desarrollar su gusto por la pintura, los colores y el dibujo.

Parte del resultado de estas décadas de práctica se puede ver ahora en el auditorio de San Francisco en forma de bodegones, imágenes religiosas o rincones abulenses, como las obras dedicadas a la iglesia de San Vicente o a la muralla.

La exposición puede visitarse de martes a viernes de 19.00 a 21.00 horas; sábados y festivos de 12.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.00 horas y domingos de 12.00 a 14.00, mientras que los lunes permanece cerrada al público.