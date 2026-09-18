El Ayuntamiento de Ávila abre el curso expositivo en el Episcopio con una muestra colectiva de 'Tres estilos'. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha abierto hoy el curso expositivo en el espacio municipal del Episcopio con 'Tres estilos', una muestra colectiva de pintura y escultura protagonizada por obras de María José Bro, Raúl Apausa y Pilar Pardo.

El concejal de Cultura del Consistorio abulense, Ángel Sánchez, ha acompañado a Apausa y Pilar Pardo en la apertura de esta exposición que es, además, la primera de un curso expositivo en este espacio que ya cuenta con citas cerradas hasta el próximo año.

En su nueva exposición en el Episcopio, Raúl Apausa llega con esculturas realizadas en madera, talla y vidrio fundido sólo en horno, además de ofrecer al público sus últimos trabajos, consistentes en tablas en los que plasma paisajes, valiéndose de mezclar tierra y acrílicos. Le acompañan en esta ocasión, por primera vez, Pilar Pardo y María José Bro, con una colección de pinturas que abordan temáticas y estilos diferentes y en las que el color cobra protagonismo.

Alumna de la profesora y comisaria de exposiciones María José Bro, Pilar pardo, por su parte, además de ceramista, llega por primera vez a Ávila con una obra diversa que recoge diferentes etapas de su trayectoria, dedicadas al óleo o a la pintura encáustica, sin olvidar su trabajo con el pan de oro o las telas pintadas que entierra entre uno y tres años y lava posteriormente para ofrecer un resultado artístico llamativo a través del que también expresa sus sensaciones.

La muestra es visitable de martes a viernes, de 19 a 21 horas; sábados y festivos, de 12 a 14 y de 19 a 21 horas; y domingos, de 12 a 14 horas.