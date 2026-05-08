Ayuntamiento de Ávila abrirá el plazo de inscripción del programa de animación infantil de verano el miércoles

ÁVILA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila abrirá el próximo miércoles, 13 de mayo, el plazo de inscripción del programa de animación infantil de verano programado para los meses de julio y agosto y que está destinado a ofrecer a los niños de la ciudad una alternativa de ocio a través actividades lúdico educativas "que favorezcan el entretenimiento creativo".

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Consistorio abulense, Paloma del Nogal, junto con Elvira Galán, responsable de animación comunitaria del Consistorio, ha presentado una nueva campaña de esta iniciativa y por la que el año pasado pasaron más de un millar de participantes.

La programación permite contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar en los meses de verano, no lectivos.

Con una programación que se desarrolla por semanas y que divide a los participantes en dos grupos en función de su edad, la animación infantil de verano abrirá el plazo de solicitud el 13 de mayo y se extenderá hasta el 27 de este mes.

Las solicitudes, en el modelo correspondiente, deberán presentarse en el Registro Municipal, bien de forma presencial bien a través de la sede electrónica: sede.avila.es.

Para el desarrollo de estos campamentos, se contará con Pronisa, entidad adjudicataria del servicio, mientras que las actividades se celebrarán en diversos espacios, teniendo como centro base el CEIP Santo Tomás, que cuenta con comedor, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Los destinatarios son niños y niñas de 3 a 12 años con los que se trabajan aspectos como la creatividad, el deporte, la expresión y comunicación verbal, corporal, motriz, plástica y musical y también la inclusión, ya que es un programa que, además, está destinado a normalizar y fomentar la integración de niños y niñas con discapacidad en las diferentes actividades.

GRUPOS Y PLAZAS

El primero de los grupos se dirige a niños nacidos entre los años 2014 y 2019, ambos incluidos. En este grupo, se ofrecen hasta 175 plazas semanales. El segundo grupo está destinado a niños nacidos entre los años 2020 y 2023, ambos incluidos y aquí se ofrecen hasta 100 plazas semanales. Además, se establece un tercer grupo para el servicio de comedor, dirigido a todos los niños participantes en el programa y con un máximo de 60 plazas semanales.

La programación comenzará el 6 de julio y se extenderá hasta el 28 de agosto y las actividades se desarrollarán en horario de 08 a 14 horas para quienes deseen acceder al programa Madrugadores. En el caso de no acceder a este programa, el horario de actividades es de 10 a 14 horas. En cuanto al servicio de comedor, el horario es de 14 a 15 horas.

A la hora de solicitar la participación en este programa, se podrá realizar pidiendo una o varias semanas a la vez de uno o ambos meses.

El plazo de inscripción será del 13 al 27 de mayo y, sólo en el supuesto de quedar plazas vacantes y sin lista de espera, se abriría un segundo plazo para el programa del mes de agosto, con fechas de inscripción del 3 al 11 de julio.

Una vez cerrado el primer plazo de inscripción, se confeccionará un listado de solicitantes por cada uno de los dos grupos de edad, generando un listado alfabético.

El 15 de junio, se realizará un sorteo para designar la letra a partir de la cual se generarán los listados de admitidos hasta completar las plazas, siendo la misma letra para los dos grupos de edad, detalla el comunicado.

El resultado del sorteo y el listado de admitidos se publicará en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica a partir del 19 de junio y la formalización de la participación podrá realizarse desde entonces hasta el 28 de junio.