El Ayuntamiento de Ávila acerca a medio centenar de mayores a Cebreros con el programa 'Conoce tu provincia'. - AYUNT. DE ÁVILA

ÁVILA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha acercado esta semana a medio centenar de mayores a una nueva edición del programa 'Conoce tu provincia', en la que han podido acercarse a la historia y el patrimonio de Cebreros.

Han sido 55 los mayores que han participado en la actividad que se ha programado desde el Consistorio abulense para acercar un municipio de la provincia a los mayores, siguiendo una iniciativa que ya ha desarrollado ediciones en puntos como Madrigal de las Altas Torres, Arenas de San Pedro, el piorno en flor en Gredos o las Cuevas del Águila.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ávila, Paloma del Nogal, ha acompañado a los participantes en la actividad en Cebreros, que ha incluido visita al Museo de Adolfo Suárez y la Transición (MAST), un paseo guiado por el centro del municipio, con visitas incluidas a la iglesia de Santiago Apóstol y a la casa natal de Adolfo Suárez, así como visitas a la Estación de la Red de Espacio Lejano y a una bodega.

A través de este programa, se busca que los mayores conozcan la provincia de Ávila, además de promover el envejecimiento activo y facilitar las relaciones sociales de las personas mayores, combatiendo la soledad.