Ayuntamiento de Ávila ampliará la decoracion e iluminación de Navidad con más elementos y espacios

ÁVILA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ávila ha aprobado el expediente de contratación para el servicio de redacción de un proyecto de alumbrado ornamental en diversas calles de la ciudad para las fiestas de Navidad y Reyes para los años 2026-2027 y 2027-2028, así como el arrendamiento, instalación, mantenimiento y posterior retirada de los elementos ornamentales.

El precio base de licitación de este contrato asciende a 220.000 euros, por dos años de servicio y posibilidad de dos prórrogas anuales y el proyecto que se presente deberá incluir iluminación led y elementos ya consolidados como el Paseo de la Navidad, iluminación con sensación de movimiento y figuras tridimensionales, además de aumenta localizaciones para arcos especiales con neón flex led, arcos de hilo luminoso y guirnaldas y decoración de rotondas y motivos para farolas.

También se mantendrán arcos luminosos de bienvenida para las entradas a la ciudad en los que se lea 'Feliz Navidad' y figuras y elementos de gran tamaño en plaza de la Catedral, puerta del Alcázar, plaza de Santa Ana, jardín de San Vicente o la plaza del Mercado Chico.

Por otro lado, en el Área de Contratación, se han incoado los expedientes de licitación para contratar tres conciertos para próximas fiestas en la ciudad de Ávila. El primero de ellos, en las fiestas de verano, incluirá la actuación de Camela el 11 de julio, con un precio base que asciende a 18.150 euros, IVA incluido.

El segundo concierto que sale a licitación corresponde a la contratación de la orquesta París de Noia para el 16 de octubre, en las Fiestas de La Santa, en el precio base de 27.225 euros, IVA incluido. Y el tercer concierto que sale a licitación, también en las Fiestas de La Santa, será para contratar a la Orquesta El Combo Dominicano, para el 11 de octubre, con un precio base de 24.200 euros, IVA incluido.

En la Junta de Gobierno Local celebrada este jueves, además, se ha autorizado un gasto global de 44.600 euros, correspondientes a las subvenciones que otorga el Ayuntamiento de Ávila dirigidas al mantenimiento del hogar Santa Teresa (28.000 euro), a la compra de alimentos que realiza anualmente el Banco de Alimentos en Ávila (10.000 euro) y también al desarrollo de programas específicos de atención a personas alcohólicas que lleva a cabo Geara (6.600 euro).

FIESTAS LOCALES.

Además, se ha propuesto, para su aprobación en pleno, la designación como fiestas locales para el año 2027 de los días 3 de mayo (lunes), festividad de San Segundo, al ser coincidente el día 2 en domingo; y también el 15 de octubre (viernes), festividad de Santa Teresa, patrona de la ciudad.