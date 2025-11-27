El Ayuntamiento de Ávila aprueba 10.800 euros en premios para los concursos navideños

Portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Ávila, José Ramón Budiño - EUROPA PRESS

ÁVILA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha aprobado este jueves en la junta de gobierno local una partida de gastos de 10.800 euros, que se destinarán a los premios de los concursos que convoca el Consistorio en las fechas navideñas.

Así, el concurso de carrozas para la cabalgata está dotado con 5.350 euros, a los que se suman los concursos de decoración de balcones, fachadas y escaparates; el de belenes para colectivos y para colegios; así como el de tarjetas navideñas; el de fotografía y reels, en colaboración con la Asociación Fotográfica Abulense; y también el concurso de villancicos para asociaciones, que se celebrará el 17 de diciembre en el Auditorio Municipal de San Francisco.

Todas las bases y plazos de inscripción para estos concursos se pueden consultar en la web municipal www.avila.es También en esta junta se ha dado cuenta del decreto de adjudicación del contrato para la prestación del servicio de gestión del programa de intervención en la comunidad educativa 'Educando en la Igualdad' (ELI), a la entidad Vitaevents por un precio unitario ofertado por sesión de 48,97 euros.

El importe de licitación ascendía a 19.875 euros, IVA excluido. A través de este programa, el Ayuntamiento de Ávila "desarrolla actuaciones de información y sensibilización en los centros educativos, dirigidas a todo el alumnado a través de diferentes talleres y actividades, desde el segundo ciclo de Educación Infantil hasta ESO y FP".

Por otro lado, se ha dado cuenta del decreto de adjudicación del contrato para la prestación del servicio de la campaña de reciclaje, consistente en una campaña de comunicación en medios, destinada al fomento de la separación selectiva de la fracción orgánica en centros educativos, viviendas y establecimientos públicos de la ciudad, subvencionada por fondos del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - NextGenerationEU.

La entidad Ícaro Consultores en Comunicación ha sido la adjudicataria de los 2 lotes en los que se divide este contrato, una en los centros educativos y otra en viviendas y establecimientos públicos de la ciudad. Las adjudicaciones se han realizado en los precios unitarios ofertados.

El contrato salió a licitación por un precio global base de 38.950,06 euros, IVA incluido. Por último, los embalses de los que se abastece la capital abulense se encuentran al 49,6 por ciento de su capacidad total; esto es un 0,8 por ciento más que hace un año en estas fechas y una décima más que la semana pasada.