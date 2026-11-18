ÁVILA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila celebrará el Día Internacional de los derechos del niño con actividades que recordarán a la Generación del 27.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Consistorio abulense, Paloma del Nogal, ha destacado las diferentes actividades que se van a desarrollar el día 21 de noviembre, en el CUM Carlos Sastre y en horario de 11 a 13 horas, según señala el Consistorio a través de un comunicado.

Dirigida a menores de 8 años, acompañados por un adulto, la programación girará en torno a diferentes artistas de la Generación del 27, con el fin de dar a conocer a los participantes a pintores, poetas o cineastas de este movimiento cultural.

Las Sinsombrero, Maruja Mallo, Salvador Dalí, Luis Buñuel o Federico García Lorca serán algunos de los nombres que se recordarán en esta jornada a través de diferentes actividades que tendrán como objetivo desarrollar la aptitud y capacidad mental y física, la creatividad y la igualdad.