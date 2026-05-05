El Ayuntamiento de Ávila centra la celebración del Día de los Museos en el Palacio de Superunda

Presentación de la programación del Ayuntamiento de Ávila en el Día de los Museos. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila celebrará el Día de los Museos con atención en el palacio de Superunda, espacio que recibió el año pasado cerca de 50.000 visitas.

La teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Consistorio abulense, Sonsoles Prieto, ha presentado este martes las actividades que se van a desarrollar los próximos días en torno al Día Internacional de los Museos, que se celebra cada 18 de mayo como una jornada en la que se quiere "poner de manifiesto la importancia de los museos como espacios vivos en los que no sólo se ve y se aprende cultura sino también historia, se experimentan vivencias y contienen una intensa actividad".

Según han explicado fuentes del Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press, Este año, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) ha elegido como lema para esta jornada 'Museos uniendo un mundo dividido', mensaje que, en el caso del Ayuntamiento de Ávila, quiere llamar la atención sobre la unión de culturas y de arte que se puede vivir en un espacio de la ciudad ya de por sí atractivo desde el punto de vista patrimonial pero mucho más desde el punto de vista histórico.

El Ayuntamiento de Ávila centra la actividad del Día de los Museos en el palacio de Superunda o Caprotti, un espacio que alberga la colección Caprotti-De la Torre, que incluye obras del autor italiano que tuvo su residencia en estas dependencias y también de su mujer, la miniaturista y arqueóloga Laura de la Torre.

La colección Caprotti-De la Torre que alberga el palacio de Superunda incluye obras de Sorolla o López Mezquita y se une, además, a la propia historia de este espacio, una joya arquitectónica renacentista del siglo XVI que puede visitarse en la capital abulense.

En el Día de los Museos el Ayuntamiento pretende "especialmente llamar la atención sobre este espacio que, el año pasado, registró cerca de 49.500 visitas y por el que, en lo que va de año, ya han pasado más de 11.000 visitas".

Para ello, el propio lunes 18 de mayo habrá jornada de puertas abiertas en el palacio, para poder conocer sus dependencias y todos los tesoros que alberga, no sólo pictóricos sino también de mobiliario, cerámica y otros elementos.

De forma previa a este día, el 16 de mayo, se ha programado una visita musical al palacio. Será a partir de las 17.30 horas para un aforo de 30 personas.

La actividad se denomina 'El palacio de Superunda con ritmo' y consistirá en recorrer las diferentes salas, acompañados de diversas piezas musicales que harán viajar a ese momento del que se habla o que se identifican con las obras que se están viendo.

Para la jornada siguiente, domingo 17 de mayo, a las 12.00 horas, se ha programado también una visita al palacio, pero, en este caso, teatralizada.

Lleva por título 'Esta es mi morada' y tendrá como protagonista al pintor italiano "que se enamoró de Ávila y vivió en estas dependencias".

Esta actividad también será para un máximo de 30 personas y la inscripción, para las dos visitas, debe realizarse, con carácter gratuito, en el propio palacio, bien de forma presencial bien en el teléfono 920350000, extensión 385.