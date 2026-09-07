El Ayuntamiento de Ávila y el Consejo de Discapacidad impulsarán iniciativas para dar más visibilidad al sector. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila y las entidades del Consejo de Discapacidad han acordado poner en marcha durante este curso diversas iniciativas con el objetivo de contribuir a dar visibilidad a estas asociaciones.

Entre los proyectos más inmediatos que se van a desarrollar destaca una actuación del Consistorio para impulsar la accesibilidad en la ciudad. Asimismo, se ejecutará el denominado Proyecto Común, orientado a transmitir al conjunto de la sociedad la importancia de lograr una inclusión total de las personas con discapacidad.

En la reunión del consejo celebrada este lunes, presidida por la teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ávila, Paloma del Nogal, se han presentado las líneas de actuación de este Proyecto Común, que cuenta con un presupuesto de 3.000 euros. Entre sus previsiones, esta iniciativa contempla llevar a cabo una actividad de visibilización durante el mes de octubre.

En esta edición, la gestión del Proyecto Común ha corrido a cargo de Down Ávila, la Asociación Diabetes Ávila (ADA), la Asociación de Esclerosis Múltiple Abulense (Adema), la Asociación para la lucha contra las Enfermedades del Riñón (Alcer) y la Asociación de Abulenses Afectados de Espondilitis (Adafe).

Por otro lado, durante el encuentro de este lunes las entidades y la representación municipal han comenzado a trabajar en la organización de las actividades conmemorativas del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, entre otros asuntos.