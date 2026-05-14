El Ayuntamiento de Ávila convocará una nueva oposición de administrativos para garantizar la iguadad de condiciones

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ávila, José Ramón Budiño. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ávila ha acordado el desistimiento de las bases y de la convocatoria del proceso selectivo para la provisión, mediante el sistema de oposición, de siete plazas de Administrativo de Administración General incluidas en la oferta de empleo público para el año 2025.

El desestimiento se produce después de que el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, cesara a la teniente de alcalde, delegada de las áreas de Empleo, Industria, Comercio, Turismo, Cultura, Fiestas y Deportes, Sonsoles Prieto por pérdida de confianza al presentarse a dichas oposiciones, en cuya aprobación participó como miembro de la Junta de Gobierno.

Así, se ha desistido del procedimiento para salvaguardar el acceso en igualdad de condiciones a las funciones y cargos públicos como contempla la Constitución Española y para garantizar la pulcritud y transparencia en el mismo.

El voto afirmativo de un miembro de la Junta de Gobierno Local a la aprobación de las bases y la convocatoria de un proceso selectivo en el que posteriormente participa, como ha ocurrido en este caso con Prieto, conlleva a "un conflicto de intereses", según ha explicado el portavoz del equipo de Gobierno, José Ramón Budiño.

A este respecto, ha señalado que esta situación puede invalidar el procedimiento administrativo, máxime como es este caso en el que existen más interesados, que son los ciudadanos que han presentado su instancia para participar en este proceso selectivo y cuyos intereses y expectativas legítimas pudieran verse afectados por esta situación.

La voluntad es convocar una nueva oposición con carácter inmediato y, para ello, el Ayuntamiento aplicará directamente el importe de la tasa abonada al próximo proceso selectivo de Administrativo de Administración General, en el momento en que se convoque, debiendo el interesado indicar esta circunstancia en su nueva solicitud.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha acordado autorizar la solicitud realizada por un miembro del Grupo Local SEO/BirdLife Ávila, de la Asociación Svecica, y anillador experto de la Sociedad de Ciencias de Aranzadi, para el anillamiento de autillos europeos en parques y jardines urbanos y periurbanos de Ávila.

ELABORACIÓN DE UN CENSO

Se trata de un estudio de carácter científico del Grupo Local SEO/BirdLife de Ávila, junto con otras asociaciones y la Universidad de Granada, para contar con un censo de autillos urbanos en la ciudad, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Supone el estudio, control y seguimiento de la evolución de esta rapaz nocturna de pequeño tamaño con estudio de su biología reproductiva, lo que implica la captura, manejo y anillamiento científico de la especie.

El ámbito temporal del estudio se enmarca en el periodo reproductor de la especie, entre la segunda quincena del mes de mayo y el mes de julio, con el fin de excluir ejemplares que puedan estar en migración activa. Asimismo, el órgano de Gobierno, en el apartado de Contratación, ha acordado prorrogar, por un año más, el servicio de diseño, producción, montaje y realización del espectáculo de luz, música e imagen Ávila Enlight, para la edición de este año 2026.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la propuesta de denominación como Pasaje presidente Sagasta del espacio que discurre entre la Plaza de Santa Teresa del Mercado Grande, existente entre los edificios números 12 y 13, que comunica esta plaza con la calle del Pilón de las Bestias.

Esta denominación, que viene a dar respuesta a un acuerdo plenario alcanzado el 11 de septiembre del año 1901, siendo alcalde de Ávila Carlos Sánchez Pousa, no supone modificación del nomenclátor del callejero que afecte a direcciones postales, catastrales, fiscales, registrales o padronales de terceros.

En esa sesión, se dio lectura a una carta del entonces ministro de Agricultura, Industria y Comercio en la que se resolvía el expediente de abastecimiento, energía y riegos de la ciudad conforme a los deseos que se habían expresado desde el Ayuntamiento.

El pleno del Ayuntamiento acordó, en agradecimiento, entre otros aspectos, que una calle de la ciudad llevara el nombre de quien era presidente del Consejo de Ministros en ese momento, Práxedes Mateo- Sagasta, por el interés demostrado para la resolución y por su vinculación con la ciudad de Ávila.

La razón de elegir este punto de la ciudad responde, según la información recabada por el Cronista Oficial de la Ciudad de Ávila, a que es en esta zona donde se ubicaría el inmueble en el que Sagasta, además, tenía una vivienda en Ávila, donde fijó su residencia veraniega desde 1887 hasta su fallecimiento.

En Asuntos de la Presidencia, se ha informado de la situación de los embalses de los que se abastece la capital abulense, que se mantienen al cien por cien de su capacidad total; esto es, misma situación que hace un año en estas fechas y también que la semana pasada. El abastecimiento continúa realizándose desde Serones y Becerril.