El Ayuntamiento de Ávila cortará este jueves el suministro de agua en varias calles por obras

El Ayuntamiento de Ávila cortará este jueves el suministro de agua en varias calles por obras
El Ayuntamiento de Ávila cortará este jueves el suministro de agua en varias calles por obras - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA
Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 19 agosto 2026 20:12
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   ÁVILA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Ávila cortará este jueves, 20 de agosto, el suministro de agua en la calle Alcázar, parte de Hornos Caleros y la calle Cerco de Oviedo con motivo de los trabajos de conexión de nuevas tuberías a la red de abastecimiento general.

   La interrupción del suministro comenzará a las 8.30 horas y se mantendrá hasta la finalización de los trabajos, según ha informado el Consistorio de la capital abulense.

   El corte afectará a la calle Alcázar, donde se llevarán a cabo las labores de conexión de las nuevas tuberías a la red general de abastecimiento.

   Asimismo, la interrupción del suministro se extenderá a parte de la zona de Hornos Caleros y a la calle Cerco de Oviedo durante el tiempo que duren los trabajos.

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