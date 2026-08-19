El Ayuntamiento de Ávila cortará este jueves el suministro de agua en varias calles por obras - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila cortará este jueves, 20 de agosto, el suministro de agua en la calle Alcázar, parte de Hornos Caleros y la calle Cerco de Oviedo con motivo de los trabajos de conexión de nuevas tuberías a la red de abastecimiento general.

La interrupción del suministro comenzará a las 8.30 horas y se mantendrá hasta la finalización de los trabajos, según ha informado el Consistorio de la capital abulense.

El corte afectará a la calle Alcázar, donde se llevarán a cabo las labores de conexión de las nuevas tuberías a la red general de abastecimiento.

Asimismo, la interrupción del suministro se extenderá a parte de la zona de Hornos Caleros y a la calle Cerco de Oviedo durante el tiempo que duren los trabajos.