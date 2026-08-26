El Ayuntamiento de Ávila declara no apta para consumo el agua del polígono de Vicolozano por exceso de manganeso

ÁVILA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha declarado no apta para consumo humano el agua del polígono industrial de Vicolozano debido a la presencia de un exceso de manganeso en la red de distribución, una incidencia puntual que no afecta al suministro de la ciudad ni al de los barrios anexionados.

La medida se ha adoptado con carácter preventivo mientras los equipos técnicos de Aqualia, entidad concesionaria de la gestión integral del ciclo del agua, realizan trabajos de purgado de la red para renovar el agua suministrada en el polígono industrial y restablecer la normalidad en las mejores condiciones.

El Ayuntamiento estima que estas labores tendrán una duración aproximada de 72 horas, durante las cuales recomienda a los usuarios de la zona no utilizar el agua para beber ni para la preparación de alimentos.

El suministro sí puede emplearse sin restricciones para otros usos que no impliquen su ingestión.

El Consistorio está realizando un seguimiento continuado de la situación y mantendrá informados a los usuarios sobre la evolución de los trabajos y el momento en que el agua vuelva a ser apta para el consumo humano.

Para cualquier consulta, los usuarios pueden ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Aqualia.

El Consistorio ha agradecido la comprensión y colaboración ante la incidencia y ha señalado que las actuaciones tienen como objetivo garantizar la seguridad y calidad del agua suministrada.