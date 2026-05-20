El Ayuntamiento de Ávila desarrolla una quincena de actividades musicales, deportivas y solidarias

ÁVILA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila desarrollará los próximos días una agenda de una quincena de actividades que abarcan desde talleres juveniles a literatura, así como deporte, actividades solidarias y también mucha música.

Los talleres juveniles que organiza el Ayuntamiento de Ávila en el marco del programa Kedada 3.0 celebran este miércoles a las 18 horas, en La Casa de las Ideas, una sesión de 'Descubriéndote', en el que se invita a los jóvenes de 10 a 14 años a diseñar un collage y unirse al mural de identidades que se está confeccionando en este espacio.

Asimismo, el jueves, a la misma hora y en el mismo espacio, los jóvenes, también de entre 10 y 14 años, tienen una nueva cita con el taller de brain training que les ofrecerá herramientas y técnicas de estudio, para aprender a organizarse, a memorizar con técnicas efectivas y a prepararse para los exámenes.

Igualmente, 'Cocina con tradición' es el título del taller culinario que este viernes celebrará el Ayuntamiento de Ávila en las instalaciones de 'Los fogones de Raúl'. De la mano del chef Raúl Rodríguez, a partir de las 20.00 horas, los participantes, mayores de 16 años, podrán aprender a elaborar recetas típicas de la tradición culinaria de Castilla y León.

Ya el sábado, a partir de las 20.15 horas, en el Espacio Joven Alberto Pindado, los jóvenes mayores de 18 años tendrán una nueva cita con el taller de intercambio de idiomas.

Las actividades continuarán en el inicio de la próxima semana, ya que el lunes 25 de mayo, a partir de las 18.30 horas, en el Espacio Joven Alberto Pindado, habrá un taller de educación financiera para jóvenes de 14 a 16 años.

Además, el martes 26 de mayo, en dos sesiones, a las 17.30 y a las 18.45 horas, para que se pueda elegir la que mejor se adapte a los horarios de los progenitores, habrá una nueva sesión de la escuela de padres con el título 'Brújula parental'.

MÚSICA Y LITERATURA

La música tiene también su protagonismo este miércoles de la mano de la Fundación Tatiana, en colaboración con el Ayuntamiento de Ávila, con un concierto a las 19.00 horas en el Auditorio de San Francisco por el décimo aniversario de la fundación, titulado 'Estampas de zarzuela' y a cargo de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. La entrada será libre hasta completar el aforo.

También la música, conjugada con la poesía, es protagonista este miércoles en el Episcopio, con el ciclo 'Encuentros con la música y la poesía', que organiza el Ayuntamiento de Ávila. A partir de las 20 horas, con entrada libre hasta completar el aforo, se contará con la presencia de Amalia Iglesias y los chelistas Jorge González y Víctor Molina.

Por otro lado, el jueves también habrá página medioambiental, con una nueva edición de las Charlas Zoom que organiza el Ayuntamiento de Ávila. Así, a partir de las 20 horas, esta iniciativa, que se puso en marcha durante la situación derivada de la pandemia por Covid-19, dedicará la sesión a las gaviotas de la mano de los educadores del Centro Medioambiental San Nicolás, dependiente del Consistorio abulense.

Desde este jueves y hasta el 24 de mayo, además, cogen el testigo de las fiestas de los barrios los vecinos de la zona del Valle Amblés, donde habrá música, juegos infantiles, concurso de disfraces o comida vecinal, entre otras actividades.

La música cobra protagonismo también desde el viernes 22 de mayo, con el Ciclo de Conciertos de Órgano Ciudad de Ávila, organizado por el Ayuntamiento de Ávila y Organaria, y que arrancará en la catedral con un concierto, a partir de las 20.30 horas, de los abulenses Celia Miranda y Francisco Javier López.

Igualmente, este sábado 23 de mayo, a partir de las 20 horas, el Episcopio acogerá un recital de guitarra, en colaboración con el Ayuntamiento de Ávila, que ofrecerá Rodrigo Nefthalí. Llevará por título 'La Tierra está sonando' y se realizará en el marco del hermanamiento entre las ciudades de Ávila y Morelia (México).

Ya el domingo 24 de mayo se podrá asistir al concierto que clausura las XXV Jornadas de Canto Gregoriano 'Ciudad de Ávila', en el Auditorio de San Francisco a partir de las 20 horas con el Coro Gregoriano de La Santa.

DEPORTE

Por otra parte, el deporte tendrá su espacio con la celebración, el sábado 23 de mayo del Campeonato de Selecciones Provinciales Futsal 2026, de fútbol sala. Se disputará desde las 10 horas en el CUM Carlos Sastre, con las selecciones de Ávila, Salamanca, Segovia y Valladolid.

Asimismo, durante todo el fin de semana, en el pabellón municipal de San Antonio, habrá cita con la gimnasia rítmica y más de 600 gimnastas de Castilla y León, que competirán en el Campeonato Autonómico Promesas, el Campeonato Autonómico Absoluto Individual Femenino y Masculino, el Campeonato de Equipos de Gimnasia Rítmica y el Control de la Segunda Fase de Conjuntos Absolutos.

También la solidaridad llama a la puerta con varias actividades que se desarrollan en colaboración con el Ayuntamiento. De esta manera, el sábado 23, en la Cubierta Multiusos, se realizará una concentración de camiones a favor de Aspaym, y el domingo 24 de mayo, desde la explanada de la plaza de toros, se podrá participar en la IX Carrera y Marcha Popular que organiza la Asociación Española Contra el Cáncer en colaboración con el Ayuntamiento de Ávila.