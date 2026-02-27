El Ayuntamiento de Ávila destinará más de dos millones en ayudas al deporte, cultura comercio y acción social hasta 2028

Pleno del Ayuntamiento de Ávila. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila destinará más de dos millones de euros en los próximos tres años a subvenciones para entidades y colectivos de la ciudad dentro del Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2028, que recoge ayudas para deporte, cultura, comercio y acción social y que se ha aprobado este viernes en el pleno celebrado en el Ayuntamiento.

Una treintena de asociaciones serán beneficiarias de estas líneas, que incluyen tanto convocatorias anuales para actividades socioculturales y deportivas como aportaciones directas a colectivos concretos.

En el ámbito deportivo, el plan reserva cerca de 170.000 euros para la organización de eventos; 129.000 euros para deportistas y equipos de máxima categoría y casi 250.000 euros para gastos de funcionamiento ordinario de entidades y clubes. También se contemplan 150.000 euros para campañas de apoyo al comercio local y 240.000 euros para la Federación de Asociaciones de Vecinos de Ávila.

El documento incluye igualmente ayudas para actividades culturales, de animación y esparcimiento, programas extraescolares y la colaboración con la Junta de Cofradías de Semana Santa de Ávila, que contará con 150.000 euros.

En el apartado social, se recogen 111.000 euros para el Consejo Social de Barrio, 96.000 euros para el Consejo Municipal de Discapacidad, 45.000 euros para el Consejo Municipal de Mayores y 195.000 euros destinados a becas de comedor escolar.

Asimismo, figuran colaboraciones con entidades culturales como la Asociación Musical de Ávila, que recibirá 66.000 euros, y Juventudes Musicales de Ávila, con 39.600 euros, además de aportaciones para iniciativas como el Festival de Cortometrajes Avilacine, dotado con 21.000 euros, o ayudas dirigidas a ONGDs. El plan podrá consultarse tanto en el Boletín Oficial de la Provincia como en la página web municipal.