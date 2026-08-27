Ayuntamiento de Ávila facilita puntos de abastecimiento a empresas afectadas por incidencia en la red en Vicolozano

Alberto Pato (i), jefe de Infraestructuras del Ayto; José Ramón Budiño, alcalde accidental; Jaime Lobato, jefe de Servicio de Aqualia en Ávila, y Javier Ajates, concejal del Área de Servicios a la Ciudad. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila facilitará puntos de abastecimiento temporales a las empresas agroalimentarias que se están viendo afectadas por la incidencia puntual en la red que se ha producido en el polígono industrial del Vicolozano.

Esta medida, que se realiza a través de cisternas, se está ejecutando desde la jornada del miércoles, cuando se declaró no apta para el consumo humano el agua en el polígono, al detectarse presencia de manganeso superior a los niveles permitidos, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Como medida de emergencia, esta posibilidad se ha facilitado a aquellas empresas cuya actividad principal está relacionada con la agroalimentación, mientras que el resto puede acceder al suministro de forma habitual, siempre y cuando no sea para consumo humano, según las recomendaciones realizadas ante esta situación, tal como han señalado en rueda de prensa el alcalde accidental de Ávila, José Ramón Budiño; el jefe de Infraestructuras del Ayuntamiento de Ávila, Alberto Pato, y el jefe de Servicio de Aqualia en Ávila, Jaime Lobato.

El alcalde accidental también ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ya que este episodio se encuentra localizado de forma específica en la red de abastecimiento del polígono industrial de Vicolozano y no afecta ni a los barrios anexionados ni al agua del que se abastece la capital abulense.

En este sentido y con el fin de restablecer la normalidad en el polígono en las mejores condiciones y garantizar la calidad del agua suministrada, a la vez que se trabaja con las empresas de forma directa, el Ayuntamiento de Ávila, a través de los equipos técnicos de Aqualia, entidad concesionaria de la gestión integral del ciclo del agua, está llevando a cabo trabajos de purgado de la red, una actuación que permitirá renovar el agua que se suministra en el polígono industrial.

Se estima que estas labores tendrán una duración aproximada de 72 horas desde que se comenzó la intervención, el miércoles, añade el comunicado.

En este periodo, se recomienda a los usuarios de la zona, de forma preventiva, no utilizar el agua para beber ni para la preparación de alimentos. Sí puede emplearse sin restricciones para otros usos que no supongan su ingestión.

De la misma forma, el Ayuntamiento está realizando un seguimiento continuado de la situación, a la vez que se investigan las causas que han provocado esta incidencia en la red.

"De todo ello y de la evolución de los trabajos se mantendrá informados a los usuarios, con el fin de poder restablecer la aptitud del agua cuanto antes, con la máxima seguridad y calidad en el servicio", finaliza la información.