Ayuntamiento de Ávila incorpora plazas de Policía Local y bibliotecas a su Oferta de Empleo Público

ÁVILA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila aumentará la Oferta de Empleo Público correspondiente a este año al incorporar nuevas plazas de Policía Local y también en bibliotecas.

En la Comisión de Recursos Humanos, Administración Local y Digitalización celebrada este miércoles, se ha dictaminado favorablemente la modificación de la oferta para 2026 relacionada con el turno libre, de tal modo que se incorporan seis plazas de agentes de Policía Local (C1) y también una plaza de coordinador de bibliotecas municipales (A2), señala el Consistorio a través de un comunicado.

Así, la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Ávila para 2026 quedaría integrada, tal como ha señalado la teniente de alcalde responsable de Recursos Humanos, Ángela García, por una treintena de plazas, de las que 15 serían de nuevo ingreso y 16, de promoción interna.