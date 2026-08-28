El Ayuntamiento de Ávila inicia el curso escolar con seis talleres de apoyo al estudio y tres de intercambio de idiomas

Cartel de los talleres infantiles del Aula Arqueológica de Bernuy-Salinero - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila iniciará el curso escolar, en el mes de septiembre, con actividades de apoyo para los más jóvenes, a través de seis aulas de apoyo al estudio y también tres talleres de intercambio de idiomas.

Según ha explicado el la teniente de alcalde de Servicios Sociales del Consistorio, Paloma del Nogal, los primeros comenzarán a partir del 15 de septiembre y se desarrollarán en el marco del programa 'Kedada 3.0'.

Desde esta fecha, los jóvenes de entre diez y doce años contarán los martes, durante todo el curso escolar, con un aula de apoyo que se desarrollará en el espacio de los Antiguos Lavaderos de 17.15 a 18.15 horas.

Esta iniciativa se completará con un aula de apoyo escolar de inglés, que también se desarrollará los martes a lo largo de todo el curso, en el espacio de los Antiguos Lavaderos de El Pradillo. En este caso, habrá dos grupos, uno de 10 a 12 años, de 18.30 a 19.30 horas, y de 13 a 16 años, de 19.45 a 20.45 horas.

INTERCAMBIO DE IDIOMAS Y TALLER ARQUEOLÓGICO

El inglés y el español, además, serán objeto de tres iniciativas más de intercambio de idiomas. Los mayores de 18 años que estén en posesión del carné Kedada podrán participar en un taller de intercambio de español-inglés que se realizará en el Espacio Joven, de 20.30 a 21.45 horas, los días 12 y 26 de septiembre, 10 y 24 de octubre, 7 y 21 de noviembre, y el 12 de diciembre.

Por su parte, los jóvenes de 13 a 17 años podrán practicar inglés en los Antiguos Lavaderos, de 19.30 a 20.30 horas, los días 16 y 30 de septiembre, 7 y 21 de octubre, 4 y 18 de noviembre, y 16 de diciembre.

Con este mismo calendario, se desarrollará un taller para practicar y mejorar el español, destinado a jóvenes de entre 15 y 36 años, en los Antiguos Lavaderos, en horario de 17.15 a 18.45 horas.

Además de estas actividades, se realizará un taller infantil en el Aula Arqueológica del Dolmen de Bernuy-Salinero el próximo miércoles 2 de septiembre, en horario de 10.30 a 12 horas, dirigido a participantes de entre cinco y doce años.

Esta programación se completará con otras actividades y talleres que se desarrollarán en diferentes fechas durante los próximos meses, como un taller de técnicas de estudio, dirigido a jóvenes de diez a 14 años, que se imparte desde este mes de agosto, con el título de 'Brain Training'.

Este curso se realiza en La Casa de las Ideas, de 18 a 19.30 horas, y el Consistorio ha señalado que se celebrarán nuevas sesiones los días 1, 8, 15 y 22 de septiembre.

Para participar en las actividades, de carácter gratuito, es necesario contar con el carné del programa 'Kedada 3.0', que puede adquirirse, también de forma gratuita, en el Espacio Joven Alberto Pindado.

Asimismo, es necesario inscribirse en la actividad que se desee, en el Espacio Joven o en el Registro Municipal, de forma presencial o a través de la página web sede.avila.es.