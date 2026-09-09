Ayuntamiento de Ávila inicia el curso en la Escuela Infantil Piedra Machucana con un presupuesto de más de medio millón

El Ayuntamiento de Ávila inicia el curso en la Escuela de Educación Infantil Piedra Machucana con un presupuesto superior a medio millón de euros - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha iniciado el curso en la Escuela de Educación Infantil Piedra Machucana con un presupuesto que este año ha aumentado a más de medio millón de euros.

El alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, junto con la teniente de alcalde de Servicios Sociales del Consistorio, Paloma del Nogal, ha visitado este miércoles estas instalaciones que han iniciado el curso con cerca de un centenar de alumnos, con los más pequeños incorporándose esta semana a las aulas.

El regidor de la capital abulense ha destacado el aumento del presupuesto destinado a este servicio municipal, que acaba de ser adjudicado a la entidad Enequip Servicios Integrales en el precio de 539.500 euros.

Esta inversión se suma a las mejoras que se han implantado en este espacio, como la instalación de cinco pérgolas para proporcionar sombras y combatir las altas temperaturas, con un presupuesto de 18.000 euros.

La Escuela de Educación Infantil Piedra Machucana, que también ofrece servicios de desayuno y comida, tiene una capacidad máxima de ocho unidades con 115 puestos escolares para alumnos de entre tres meses y tres años.

En la actualidad, se cuenta con dos aulas de 0-1 años, tres unidades de 1-2 años y dos unidades de 2-3 años.