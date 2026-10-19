El Ayuntamiento de Ávila inicia este martes los trabajos de la operación asfalto, que llegarán a una veintena de calles

ÁVILA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila inicia este martes, 20 de octubre, los trabajos de la operación asfalto, que llegarán a una veintena de calles de la ciudad y los barrios anexionados.

Los trabajos comenzarán con labores de fresado en dos puntos de la ciudad, por un lado en el tramo comprendido entre la glorieta de las Teresas (confluencia de avenida de Madrid con calle Encarnación) y la Ronda Vieja, donde se corta el tráfico por este motivo.

El segundo punto es la calle Rafaela de Antonio, donde la intervención se prolongará unos 15 días, al incluirse en la actuación mejoras en el firme, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

En este caso, los trabajos plantearán rebajar 50 centímetros el nivel de la calzada y la intervención provocará alteraciones en el tráfico.

El contrato de obras de mejora y conservación de las calzadas de las calles de la ciudad y sus barrios anexionados, adjudicado a la entidad Padecasa Obras y Servicios, con un presupuesto cercano a 770.000 euros, IVA incluido, incluye labores de fresado y asfaltado y, una vez finalizados, se procederá también a bachear en diferentes puntos de la ciudad.