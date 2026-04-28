Ayuntamiento de Ávila invita a conocer a los Comuneros y El Quijote en la programación de 'el Episcopio presenta'

ÁVILA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El programa 'El Episcopio presenta' que organiza el Ayuntamiento de Ávila invita este mes y en mayo a adentrarse en la historia de los comuneros de Castilla y también a pensar sobre el autor de El Quijote.

El abulense Julio Veredas es el autor de 'Los comuneros según Francesillo', libro que se presenta este jueves 30 de abril a las 19.30 horas. La obra, de carácter ilustrado, está narrada por Francés de Zúñiga 'Francesillo', bufón en la corte de Carlos I.

A través de las páginas, Veredas, autor también de las ilustraciones, cuenta la historia de los comuneros de Castilla de manera amena y rigurosa. La obra se completa, además, con una exposición de las ilustraciones que se podrá ver desde el jueves, igualmente, en el Episcopio, explica el Ayuntamiento a través de un comunicado.

La segunda presentación será el 14 de mayo, a las 19.30 horas, y llegará de la mano de José Antonio Hernández de la Moya. '¿Quién escribió realmente El Quijote?' La verdad silenciada por cinco siglos (Mundo Libre Libros) repasa las investigaciones del catedrático emérito de Filología Latina Francisco Calero, que plantean dudas sobre la autoría de Miguel de Cervantes y un enigma que el autor examina con pruebas y proponiendo una respuesta que transformará la manera de leer El Quijote.

La entrada a ambas presentaciones será libre hasta completar el aforo.