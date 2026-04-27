Ayuntamiento de Ávila liquida el ejercicio 2025 y reduce su deuda un 40% con respecto a 2019

ÁVILA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha liquidado el ejercicio 2025 cumpliendo el reglamento de la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con estabilidad presupuestaria, cumplimiento de la regla de gasto y también del límite de deuda, que ha reducido un 40 por ciento con respecto a 2019.

En la presentación de las cuentas realizadas por el Ayuntamiento de Ávila en la Comisión de Hacienda, se ha destacado la gestión eficaz y eficiente del presupuesto municipal y de los fondos existentes, para ajustar y equilibrar ingresos y gastos, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Así, el informe de Intervención señala que el Presupuesto General del ejercicio 2025 cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, arrojando una capacidad de financiación, al cierre del ejercicio, de 6,3 millones.

Igualmente, se cumple con el objetivo de regla de gasto, arrojando una diferencia entre el límite de la regla de gasto y el gasto computable al cierre del ejercicio de 186.619,34 euros, lo que supone una variación con respecto al ejercicio anterior del 8,6 por ciento y ejemplificando la gestión detallada y eficaz de los fondos disponibles.

En el informe de Intervención, asimismo, se destaca que el Ayuntamiento de Ávila cumple con el límite de deuda, arrojando un volumen de deuda viva, a 31 de diciembre de 2025, de 19 millones de euros, lo que supone un 40 por ciento menos de deuda frente a los 30 millones de euros que constaban en 2019, detalla la información.

También señala el informe el cumplimiento del periodo medio de pago, dentro del límite establecido legalmente.

En este sentido, en la Comisión de Hacienda se ha destacado, igualmente, la ejecución presupuestaria alcanzada y la capacidad de ahorro municipal, "con el objetivo de acometer, en el presente ejercicio, inversiones que cuentan ya con fondos comprometidos, como los seis millones destinados al nuevo pliego de alumbrado público, los dos millones correspondientes a las actuaciones que se realizarán en el polígono industrial de Las Hervencias o aquellas que se cofinanciarán con fondos europeos, como las correspondientes al Plan EDIL, que incluirá una red de colegios públicos sostenibles y accesibles y la regeneración de la Ciudad Deportiva y su entorno".