El Ayuntamiento de Ávila localiza una necrópolis medieval junto al Arco de San Vicente

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, visita las excavaciones junto al Arco de San Vicente. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha localizado una necrópolis medieval junto al Arco de San Vicente en el marco de una excavación arqueológica en la que se han hallado restos que llegan hasta el siglo I d.C., momentos de fundación de la ciudad.

Así, los trabajos arqueológicos, que ha visitado este lunes el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, se llevan a cabo de forma complementaria a la intervención que se desarrolla de mejora y acondicionamiento de la avenida de Portugal, rotonda de San Vicente y calle Humilladero.

Los arqueológos han acudido, en un primer momento, a la rotonda de San Vicente, donde se ha encontrado niveles arqueológicos que llegan hasta el siglo I d.C, y se ha localizado la necrópolis en uno de los caminos habituales de entrada a la ciudad, de manera que la estratigrafía localizada en la excavación de la rotonda de San Vicente ha sido, según los técnicos, "muy completa e inalterada".

Tal es así que, entre los hallazgos localizados en este espacio, se ha encontrado una tumba infantil, de un niño o una niña de aproximadamente un año y medio, según ha precisado el Ayuntamiento de Ávila en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta tumba se encontraba en "perfecto estado" y estaba sellada por niveles que no superan el siglo V de la actual era, lo que quiere decir que ha sido "una tumba cristiana perfectamente colocada" y en la que también se han encontrado elementos paganos de protección, en línea con las costumbres del mundo romano.

Tras este hallazgo, los trabajos de excavación continúan en estos momentos en el aledaño jardín de San Vicente, donde, en este caso, han aparecido restos de enterramientos medievales, posiblemente vinculados a la basílica de San Vicente.

En el jardín de San Vicente, hasta el momento, se han localizado restos de pavimentos, así como al menos cuatro estructuras funerarias de una necrópolis cristiana, mientras los trabajos continúan con el objetivo de profundizar en los niveles, de cara a localizar nuevos hallazgos.

Para que la población pueda conocer tanto en estos trabajos como profundizar en la historia de la ciudad, el Ayuntamiento de Ávila ha programado visitas guiadas a la excavación los días 3 y 4 de junio, en tres horarios, 20.00, 20.30 y 21.30 horas.

Estas visitas serán de carácter gratuito y para un máximo de 25 personas por grupo, previa inscripción a través del Centro de Recepción de Visitantes (CRV), en el teléfono 920354045.