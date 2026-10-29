El Ayuntamiento de Ávila mejorará el suministro de agua potable con un nuevo equipo de ozono en la ETAP

ÁVILA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha aprobado en la Junta de Gobierno Local el expediente de contratación para suministrar e instalar un equipo generador de ozono de alta capacidad en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), con el propósito de optimizar el abastecimiento a la población de la capital. La medida busca reforzar tecnológicamente el tratamiento del agua ante la antigüedad de la infraestructura actual, que data de 2002, y frente a la situación de escasez en los embalses.

La actuación cuenta con un presupuesto de 40.172 euros para el alquiler del dispositivo durante cinco semanas, con posibilidad de prórroga, y su gestión ha sido encomendada a la concesionaria FCC Aqualia. En la sesión también se ha informado del estado de las reservas hídricas que abastecen a la ciudad, las cuales se sitúan al 29,5 por ciento de su capacidad total, lo que supone 18,5 puntos porcentuales menos que en las mismas fechas del año anterior.

Por otro lado, el órgano municipal ha dado luz verde al expediente para el suministro y montaje de mobiliario en parques infantiles por un importe global de 507.833,85 euros, distribuido en 16 lotes independientes. La intervención incluye la colocación de toboganes, aparatos para trepar, baldosas de caucho y bancos en áreas como el parque de San Antonio, Dehesa del Pinar o la plaza del Rollo, entre otras localizaciones.

En el capítulo económico, el Consistorio ha propuesto adjudicar una operación de crédito a largo plazo para el ejercicio 2026 por valor de 3.140.000 euros, repartida a partes iguales entre Unicaja, Caixabank y Eurocaja Rural. Estos fondos financiarán diversas actuaciones del plan de inversiones, como trabajos en colegios, el nuevo pabellón de la Ciudad Deportiva dentro del Plan EDIL, la conversión a césped artificial del campo Anexo 2 del estadio Adolfo Suárez y mejoras en caminos y barrios anexionados.

Finalmente, la Junta de Gobierno Local ha aprobado licitar por 41.000,85 euros el acopio de fundentes para el Plan de Vialidad Invernal 2026-2027. Asimismo, ha acordado prorrogar durante un año el convenio con La Casa Grande de Martiherrero - Centro Santa Teresa para la utilización de la piscina cubierta y ha autorizado la cesión de la Cubierta Multiusos a UGT Ávila y UPA para la celebración del Mercado Agroalimentario el próximo 12 de diciembre.