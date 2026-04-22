Ayuntamiento de Ávila ofrece 120 plazas en dos campamentos juveniles en junio y julio

ÁVILA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha programado este año dos campamentos juveniles que se desarrollarán los meses de junio y julio y contarán con un total de 120 plazas.

Se trata de unos campamentos que buscan potenciar el desarrollo personal y la ocupación del tiempo libre de los participantes, ofreciéndoles la posibilidad de poder disfrutar de unos días de ocio activo y cultural y dándoles la oportunidad de conocer y disfrutar de diferentes rincones de la geografía española.

El primero de ellos tendrá como destino Santillana del Mar (Cantabria), deel 5 al 11 de julio y estará dirigido a nacidos entre 2016 y 2010. Incluirá actividades náuticas y deportivas al aire libre, además de rutas y visitas al Parque de Cabárceno y a Santillana del Mar, entre otros puntos.

El segundo destino será Valdés (Asturias), del 22 al 31 de julio y podrán optar los nacidos entre los años 2012 y 2008, que realizarán, además de actividades náuticas, como kayak o pádel surf, senderismo y tiro con arco, yincanas culturales y deportivas, observación de estrellas, vivac y también excursiones guiadas a Ribadeo, la playa de las Catedrales, una de las etapas del Camino de Santiago y también una ruta en kayak por el río Esva.

Para el primero de los campamentos, las inscripciones se podrán realizar del 4 al 19 de mayo, mientras que, para el segundo, el plazo de inscripción será del 5 al 16 de mayo.

Las inscripciones deberán realizarse en el Registro Municipal, bien de forma presencial bien a través de la sede electrónica (sede.avila.es).

En el caso de que el número de solicitudes exceda el de plazas ofertadas, la adjudicación de las mismas se realizará mediante un sorteo público que se celebrará a continuación de la finalización del plazo de inscripción.