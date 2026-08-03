Ayuntamiento de Ávila ofrecerá el próximo curso 400 plazas en las ludotecas municipales

ÁVILA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ofrecerá el próximo curso cerca de 400 plazas en las ludotecas municipales, para niños de 1 a 3 años, para cuya inscripción está abierto el plazo hasta el 14 de agosto.

El próximo curso, el proyecto educativo de las ludotecas girará en torno a 'La Generación del 27' y desarrollará un programa de Primera infancia, para niños de 1 a 3 años, de 10 a 13 horas, con 30 plazas en ludotecas norte (martes y jueves) y sur (lunes y miércoles).

En este programa, se desarrollan actividades globalizadas en torno a un tema de interés, a través del cual se trabajarán todos los ámbitos de la personalidad del niño, programándose actividades especiales de final de trimestre y de año, en las que participarán los padres de los menores.

También se desarrollará el programa 'Crecer jugando en familia', destinado a niños de 1 a 3 años, acompañados de un adulto. Basado sobre el modelo pedagógico de la crianza natural, en este programa, que se desarrollará en horario de 10.30 a 12.30 en las ludotecas sur (martes y jueves) y norte (lunes y miércoles), serán los padres los que acompañen a sus hijos en los primeros años de la educación infantil.

El proyecto de 'Pequeteca' estará destinado a niños de entre 12 meses y 3 años, acompañados por un adulto y cada participante podrá utilizar una vez por semana este programa que se realizará en las ludotecas norte (miércoles) y sur (lunes y jueves), en horario de 17 a 19 horas y que ofertará 60 plazas.

Además, se desarrollará el programa 'Juego en familia', destinado a familias con al menos dos hijos: uno de ellos, con edad entre 12 meses y 3 años y el otro, menor de 8 años. También se requerirá presencia y participación de un adulto en este taller que se desarrollará los viernes de 17 a 19 horas, en la ludoteca norte, con disponibilidad de 20 plazas.

En cuanto al programa de 'Ocio y Tiempo libre', tendrá como participantes a niños nacidos entre los años 2023 y 2018 y contará con 80 plazas. Se realizará en las ludotecas norte (lunes y jueves) y sur (martes y miércoles), de 17 a 19 horas.

Otro programa que se desarrollará en las ludotecas serán los 'Talleres de aprendizaje', actividad de dos semanas de duración por taller que va dirigida a niños nacidos entre 2023 y 2018. Se realizará en las ludotecas norte (martes) y sur (viernes), de 17.30 a 19 horas, con una disponibilidad de 40 plazas quincenales.

Asimismo, se llevará a cabo el programa 'Ludobebé', de carácter trimestral y dirigido a niños de 1 a 12 meses y sus progenitores. Este programa cuenta con dos grupos o talleres de estimulación: uno, de 6 a 12 meses y, otro, de 1 a 5 meses. La ludoteca norte será el espacio de desarrollo de este programa que ofrece 120 anuales.

Las inscripciones deberán realizarse preferentemente por sede electrónica, en avila.sede.es, o de forma presencial en el Registro Municipal. Deberá presentarse una instancia por cada uno de los programas en los que se desea participar.