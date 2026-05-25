El Ayuntamiento de Ávila organiza el domingo un taller familiar dedicado a los murciélagos

Cartel de un taller familiar sobre murciélagos organizado por el Ayuntamiento de Ávila. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila organiza el próximo domingo, 31 de mayo, un taller medioambiental en el que los protagonistas serán los murciélagos.

Desde las 10.00 horas, el Centro Medioambiental San Nicolás acogerá un taller familiar en el que se podrá aprender sobre los murciélagos y también a construir refugios para estos mamíferos.

Dentro de la programación anual del Ayuntamiento de Ávila en este espacio se realizará esta actividad con el fin de favorecer la participación ciudadana en aspectos relacionados con el conocimiento y conservación de la biodiversidad urbana, han informado a Europa Press fuentes municipales.

El taller abordará los beneficios que aportan los murciélagos y se contribuirá a su conservación con la construcción e instalación de refugios que permiten ayudar a estas especies a encontrar un lugar adecuado para establecer sus refugios de invernada o sus colonias de cría.

Los participantes, después de una breve charla sobre la importancia y tipología de estas infraestructuras y conocer los lugares adecuados donde instalarla, además del mantenimiento que requiere, construirán un refugio de murciélagos que podrán llevarse para instalarlo posteriormente.

La actividad, de una duración aproximada de una hora y media, está dirigida al público en general y es de carácter gratuito. Para participar, es necesario inscribirse con el envío de un correo electrónico a cmasannicolas@ayuntavila.com.