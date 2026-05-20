El Ayuntamiento de Ávila pondrá en marcha un Plan Anual de Control Financiero para mejorar en transparencia

ÁVILA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila se dotará de una nueva herramienta, un Plan Anual de Control Financiero (PACF), que le permitirá seguir trabajando en transparencia y que la ciudadanía conozca con mayor detalle la gestión de los recursos municipales.

En la Comisión Informativa de Hacienda y Fondos Europeos celebrada este miércoles se ha dado cuenta de esta nueva herramienta, de la que también se dará cuenta en el pleno municipal y que permitirá aumentar las garantías sobre el cumplimiento de los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.

De esta forma, tal como ha señalado la teniente de alcalde del área, Ángela García, se refuerza la transparencia ante el ciudadano de los órganos, funcionamiento y cuentas del Ayuntamiento de Ávila, de forma que se garantiza una información fiable, completa, profesional e independiente sobre la gestión desarrollada.

El plan incluirá todas aquellas actuaciones cuya realización por el órgano interventor derive de una obligación legal y también las que anualmente se confeccionen sobre la base de un análisis de riesgos, consistente con los objetivos que se pretendan conseguir, las prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios disponibles, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Este Plan Anual de Control Financiero pretende contribuir a optimizar recursos municipales desde un punto de vista económico, material y personal, y en aspectos que alcanzan a entidades y colectivos de la sociedad, como subvenciones o contrataciones públicas, entre otros.