Ayuntamiento de Ávila programa cuatro talleres para enseñar a escolares y a la población a actuar en casos de emergencia

Lberto Martín, sargento del Speis (I); Alberto Pato, jefe del Speis; José Ramón Budiño, y José Miguel Álvarez, sargento del Speis, durante la rueda de prensa. - AYTO ÁVILA

ÁVILA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha planificado distintos talleres dentro de la Semana de la Prevención, que se celebrará del 10 al 12 de noviembre, con el objetivo de enseñar a la población cómo actuar ante una situación de emergencia y divulgar conocimientos básicos de autoprotección.

Las actividades se desarrollarán en el Mercado Grande, aunque si el tiempo lo impide, se trasladarán al pabellón de San Antonio.

El teniente de alcalde de Presidencia e Interior, José Ramón Budiño, ha presentado esta iniciativa este lunes en rueda de prensa junto con miembros del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) del Consistorio.

bUDIÑO ha explicado que con esta programación "se pretende facilitar a la población herramientas y nociones de cómo se debe actuar ante casos de emergencia", una actividad que cuenta con la participación de la Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), además de la colaboración de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Ávila.

Los participantes podrán aprender de forma práctica y didáctica a responder ante varias emergencias, a través de cuatro talleres.

El primero de ellos enseñará cómo actuar en caso de incendio, tanto en un centro escolar como en una vivienda, con pautas básicas sobre cómo evacuar, pedir ayuda y mantener la calma.

El segundo taller se desarrollará dentro del denominado 'parque de la prevención' de Fundación Mapfre, un hinchable con forma de vivienda que servirá como escenario de esta actividad, donde se llenará de humo el espacio, de manera controlada. Guiados por un bombero, los asistentes podrán experimentar cómo se siente estar en un entorno con humo y aprenderán a moverse con seguridad hasta una salida.

El tercer taller estará dedicado al uso de extintores, con el propósito de que las personas comprueben de forma práctica qué tipo de fuego son capaces de apagar y pierdan el miedo a utilizarlos correctamente.

Por último, el cuarto taller se centrará en los primeros auxilios, que serán impartidos por personal de Protección Civil, y abordará dos situaciones concretas: la reanimación cardiopulmonar (RCP) y cómo actuar ante un atragantamiento.

Los talleres se desarrollarán por la mañana, dirigidos al alumnado de tercer curso de Educación Primaria, y por la tarde, para asociaciones, adultos y familias, con sesiones a partir de las 16.30 horas.