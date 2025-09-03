El Ayuntamiento de Ávila propone campañas de igualdad y contra la violencia de género en las Jornadas Medievales

La teniente de alcalde de Servicios Sociales, Paloma del Nogal, junto con el técnico municipal de Igualdad, Daniel García, ha presentado este miércoles las campañas de sensibilización que se desarrollarán durante el Mercado Medieval - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

El Ayuntamiento de Ávila pondrá en marcha, durante la celebración de las XXVIII Jornadas Medievales, tres campañas de sensibilización dirigidas a jóvenes y niños, con el objetivo de promover valores de igualdad y el rechazo a la violencia de género.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales, Paloma del Nogal, junto con el técnico municipal de Igualdad, Daniel García, ha presentado este miércoles las iniciativas, que se desarrollarán del 4 al 7 de septiembre en el Punto Violeta, ubicado en el Mercado Grande, y con las que se busca fomentar valores igualitarios y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de erradicar la violencia de género.

Para los niños de entre 4 y 7 años se llevará a cabo la campaña "Salvando la igualdad", que combina el juego y la creatividad a través de dibujos y manualidades.

Además, recibirán una pulsera reflectante con el lema 'Damas y caballeros, iguales y compañeros', mientras que el Punto Violeta también contará con un 'Photocall por la igualdad', donde jóvenes y adolescentes podrán tomarse fotos con mensajes a modo de bocadillos relacionados con la igualdad de género y en sintonía con la temática medieval.

Estas imágenes podrán compartirse en redes sociales con las etiquetas '#Ávilamedieval' y '#Avilacontralaviolenciadegénero'. Como recuerdo, se entregará una bolsa o cartera ilustrada con la figura de Ximena Blázquez, referente femenino en la defensa histórica de Ávila, junto con el lema 'No soy tu princesa, soy mi guerrera'.

Por otro lado, se impulsará la campaña 'Tu voz, nuestro lema', a través de la cual los jóvenes podrán escribir frases que promuevan la igualdad y la prevención de la violencia de género. Las propuestas serán elevadas al Consejo de Igualdad, que seleccionará aquellas que se incorporarán a futuras campañas municipales.

El Punto Violeta abrirá durante las Jornadas Medievales el jueves 4 de septiembre, de 17.00 a 22.00 horas; viernes y sábado de 11.30 a 13.30 y de 18.30 a 00.30 horas; y domingo de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas.