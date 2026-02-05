El Ayuntamiento de Ávila renovará los patios de tres colegios por más de 700.000 euros

Portavoz en el Ayuntamiento de Ávila, José Ramón Budiño - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila rehabilitará y acondicionará los patios de los colegios Reina Fabiola, Cervantes y San Pedro Bautista, en el marco del Plan EDIL, tal y como se ha acordado este jueves en la junta de gobierno local, en la que se han adjudicado tres contratos basados sobre el Acuerdo Marco en materia de Urbanismo.

Recientemente se adjudicó la redacción de los proyectos de los colegios Arturo Duperier, Claudio Sánchez Albornoz y el CRA Los Fresnos, de Aldea del Rey Niño, y en la reunión celebrada esta mañana se ha aprobado la adjudicación de otros tres contratos para la redacción de los proyectos que se acometerán en los patios de los colegios Reina Fabiola, Cervantes y San Pedro Bautista, hasta finalizar con otros tres más próximamente, hasta sumar nueve.

El portavoz del equipo de gobierno, José Ramón Budiño, ha explicado que el objetivo es crear una red de colegios públicos eficientes, accesibles y con espacios de convivencia a través de actuaciones para renaturalizar estas instalaciones, renovar y aportar iluminación exterior y contar con zonas de descanso y mitigación del cambio climático.

De esta forma, cada centro contará con un color identificativo en sus patios, en los que, además, se van a plantar árboles frutales, y también se diferenciarán zonas para la práctica deportiva específica.

En el caso del CEIP Reina Fabiola, los colores identificativos serán el rojo y el azul, los deportes, baloncesto y balonmano, y el árbol frutal, el manzano.

Contará con un presupuesto base de 407.083,33 euros y un plazo de ejecución estimado de dos meses, y se intervendrá en la recuperación de zonas verdes, y se reparará el pavimento exterior.

Igualmente se actuará en la zona deportiva, se instalarán elementos de juego infantil y pavimento de caucho continuo, se diseñarán y marcarán juegos infantiles en el patio escolar y se instalarán espacios de estancia, además de implementar sistemas urbanos de drenaje sostenible con el fin de favorecer una"gestión eficiente y sostenible del agua de lluvia en el recinto.

Por último, se añadirán tarimas flotantes sobre áreas verdes, a modo de caminos, para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida.

En el caso del CEIP Cervantes, el color identificativo será el rojo, los deportes, el baloncesto y el frontenis, y el árbol, también, el manzano.

En este caso la actuación contará con un montante de 181.503,04 euros y un plazo estimado de ejecución de dos meses para las actuaciones previstas, como la reparación del pavimento exterior, la rehabilitación de la zona deportiva, la marcación de juegos infantiles y la instalación de espacios de estancia.

Igualmente, se instalarán elementos de juego infantil y se implementarán sistemas urbanos de drenaje sostenible, y se creará un jardín vertical sobre un muro de piedra que se impermeabilizará y que incorporará un sistema de riego por goteo y un sistema de captación y reutilización de agua pluvial, para permitir un uso responsable del recurso hídrico.

En cuanto al proyecto en el patio del CEIP San Pedro Bautista, el color será el celeste, los deportes, el baloncesto y el balonmano, el árbol frutal, el endrino y, además, se plantará jazmín azul.

Este proyecto contará con un presupuesto base de 87.615,21 euros, IVA incluido, y un plazo estimado de ejecución de dos meses para rehabilitar el pavimento y la zona deportiva e implementar espacios de estancia y sistemas urbanos de drenaje sostenible.

También en la Junta de Gobierno Local se ha autorizado a Allergen Servilab la recolección de polen de ciprés de arizónica de los ejemplares de esta especie que se localizan en Ávila, con el fin de realizar investigaciones y fabricación de materias primas alergénicas, destinadas a la posterior obtención de extractos que se emplean en el diagnóstico y tratamiento de alergias.

La recogida del polen la realizará personal especialista en este tipo de trabajos, por el método de aspiración directa, con el fin de no causar daños a los ejemplares vegetales, y se llevarán a cabo en el transcurso del primer trimestre de este año, con el fin de asegurar la recogida adecuada en el punto óptimo de floración.

Igualmente, ha trasladado su apoyo a la Federación de Autismo de Castilla y León, en el marco del proyecto MovilizaTEA, una iniciativa destinada a impulsar la movilidad sostenible y a promover la participación social de personas con trastorno del espectro autista y de personas con dificultades cognitivas en Castilla y León.

Por último, el portavoz del equipo de gobierno ha informado de que las reservas de agua de los embalses que abastecen a la capital abulense se encuentran al 100 por cien de su capacidad total, un 44,3 por ciento más que hace un año en esta fecha.