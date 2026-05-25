El Ayuntamiento de Ávila renueva su colaboración con el Banco de Alimentos con una aportación anual de 10.000 euros

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y el presidente del Banco de Alimentos de Ávila, Fernando Gutiérrez, en una visita a la sede de la fundación. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila y el Banco de Alimentos han renovado este lunes, 25 de mayo, su convenio de colaboración, dotado de una aportación anual de 10.000 euros, con el objetivo de "hacer llegar su labor y atender a las personas más vulnerables".

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y el presidente del Banco de Alimentos de Ávila, Fernando Gutiérrez, han suscrito el convenio de colaboración, mediante el que se facilita la labor altruista que realiza de forma continuada esta organización.

Además de agradecer el trabajo que llevan a cabo voluntarios y colaboradores del Banco de Alimentos, el alcalde de Ávila ha subrayado el papel que juegan para llegar a las personas más vulnerables, familias en dificultades o en riesgo de exclusión social.

En este sentido, el Ayuntamiento de Ávila contribuye a la labor de esta organización con una aportación anual de 10.000 euros, que permitirá contribuir a la adquisición de compra de alimentos, destinados a las familias y personas en situación de vulnerabilidad.

"Entre todos conseguimos paliar esa hambruna que pueden tener determinadas familias que se encuentran en un estado de pobreza que no les permite poder adquirir ese alimento", ha apostillado el regidor, para reiterar la importancia de la labor del Banco de Alimentos.

Por su parte, Gutiérrez ha dado las gracias al Ayuntamiento por "seguir colaborando", algo necesarioa ya que "muchas familias no llegan a fin de mes".