El Ayuntamiento de Ávila restaurará nueve colegios con una inversión de más de dos millones de euros

Portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ávila, José Ramón Budiño. - AYUNTAMIENTO ÁVILA

ÁVILA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha adjudicado este jueves las obras para la restauración de los tres últimos centros educativos, de los nueve que incluye el Plan EDIL, con una inversión de más de dos millones de euros.

Esta acción tiene como objetivo restaurar nueve centros educativos para crear una red de colegios públicos "eficientes, accesibles y con espacios de convivencia". En este sentido, con los colegios Juan de Yepes, Santa Teresa y Santa Ana, se completan las actuaciones de esta red, que incluye mejoras en los patios, la adjudicación de colores a cada uno o la plantación de árboles frutales.

La entidad adjudicataria de los contratos de redacción ha sido INCO Estudio Técnico, con importes de 15.652,37 euros para el CEIP Juan de Yepes, 8.272,31 euros para el CEIP Santa Teresa y 4.922,04 euros para el CEIP Santa Ana, IVA incluido.

En el colegio Juan de Yepes, el Ayuntamiento ha establecido como color identificativo del patio el naranja, con el balonmano, el baloncesto, el ping pong y el pickleball como deportes protagonistas, y el albaricoquero como árbol frutal, además de la plantación de lantana. En este centro, se han recuperado zonas verdes, se ha reparado el pavimento exterior, rehabilitado la zona deportiva, instalado elementos de juego infantil y pavimentos de caucho continuo, así como espacios de estancia y sistemas urbanos de drenaje sostenible, favoreciendo una gestión eficiente del agua de lluvia.

Por su parte, la rehabilitación del patio del colegio Santa Teresa incluirá la identificación con el color amarillo, con el baloncesto 3x3 y la escalada como principales disciplinas, y el membrillo como árbol frutal. En este caso, además de reparar el pavimento exterior, el Ayuntamiento ha instalado un muro de rocódromo, elementos de juego infantil, pavimentos de caucho continuo y sistemas urbanos de drenaje sostenible.

En cuanto al colegio Santa Ana, la actuación cuenta con un presupuesto base de 108.013,52 euros, IVA incluido, y un plazo estimado de dos meses. El color identificativo es el morado, con el baloncesto, el balonmano y el frontenis como deportes destacados, y la higuera como árbol frutal, además de la plantación de lavanda. La intervención incluye la rehabilitación de la zona deportiva, el diseño y marcación de juegos infantiles, la instalación de espacios de estancia, un arenero y la implantación de sistemas urbanos de drenaje sostenible.

En conjunto, las actuaciones en los patios de los nueve centros -Juan de Yepes, Santa Teresa, Santa Ana, Cervantes, San Pedro Bautista, Arturo Duperier, Claudio Sánchez Albornoz, Reina Fabiola y Los Fresnos (Aldea del Rey Niño)- suman una inversión de 2.096.409,47 euros en el marco del Plan EDIL. Esta iniciativa ha contado con 11 millones de euros, cofinanciados entre el Ayuntamiento de Ávila y fondos europeos, con un 60 por ciento procedente de fondos europeos y un 40 por ciento municipal, para actuar tanto en esta red de colegios como en la rehabilitación de la Ciudad Deportiva y la regeneración de su entorno.

También en la junta de gobierno local celebrada esta mañana, según ha informado el portavoz del equipo de Gobierno, José Ramón Budiño, se ha prorrogado el contrato para la realización del programa de actividades destinadas a personas mayores del municipio con la entidad Belerofonte como adjudicataria en tres lotes, correspondientes a actividad física, técnicas de bienestar y formación.

Igualmente, se ha prorrogado por un año el contrato del programa de risoterapia, adjudicado a Zinko Smart Services, por 1.862,19 euros, IVA incluido. En materia de servicios, la junta ha incoado el expediente de contratación de asistencia en seguridad y salud laboral en las obras municipales, con un presupuesto base de licitación de 50.000 euros, IVA incluido, por un año y posibilidad de prórroga.

También se ha incoado el expediente para el suministro de productos químicos para las piscinas municipales, con un presupuesto de 26.272,73 euros, IVA incluido, y se ha aprobado la prórroga del contrato de mantenimiento de aparatos elevadores hasta abril de 2027, por 9.706,62 euros.