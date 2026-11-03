Ayuntamiento de Ávila sortea los integrantes de las 59 mesas electorales

ÁVILA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha celebrado este martes el pleno extraordinario en el que se ha realizado el sorteo para la designación de los integrantes de las 59 mesas electorales de cara a las Elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado del próximo 29 de noviembre de 2026.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press, en el sorteo público han salido elegidos un total de 177 presidentes -uno titular y dos suplentes por mesa- y 354 vocales -dos titulares y cuatro suplentes por mesa-, conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

El proceso de selección se ha llevado a cabo entre la totalidad de las personas censadas en cada sección que reúnen los requisitos legales exigidos.

La formación de estas mesas se realiza bajo la supervisión directa de las Juntas Electorales de Zona. La relación completa de las personas seleccionadas se encuentra disponible para su consulta en la página web municipal (avila.es).

Asimismo, los ciudadanos designados recibirán la notificación correspondiente en sus domicilios de la mano de personal municipal.