Ayuntamiento de Burgos alerta del aumento de las ayudas de bomberos a personas mayores solas y trabaja en una campaña

Mila del Campo en una foto de Archivo. - AYTO BURGOS

BURGOS 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Mila del Campo, ha mostrado su preocupación ante el "incremento de las actuaciones de los bomberos" en domicilios, especialmente de personas mayores que viven solas o en situación de dependencia.

Según los datos facilitados por Del Campo, tras la reunión de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, el Cuerpo de Bomberos realizó el pasado año un total de 605 intervenciones de salvamento, de las cuales 495 estuvieron centradas directamente en la atención a ciudadanos.

Esta tendencia ha abierto un debate sobre la necesidad de mejorar la detección temprana de la "soledad no deseada" por lo que el Ayuntamiento está trabajando en una campaña específica para el próximo mes de septiembre y busca estrechar la colaboración con el ámbito sanitario.

Por otro lado, el Consejo de la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento ha aprobado la justificación de diversos convenios de colaboración con entidades sociales de la ciudad, una medida que supone la movilización "de más de medio millón de euros" destinados a colectivos vulnerables.

En concreto, se ha procedido al abono del 30 por ciento restante de estas ayudas, tras haberse adelantado previamente el 70 por ciento del total.

Al respecto, Mila del Campo ha destacado la "agilidad administrativa" de este año y ha destacado que se ha logrado completar el proceso meses antes de lo habitual.

Los convenios justificados han sido los de Autismo Burgos; Betania, Asociación Las Calzadas, Atalaya Intercultural, Parkinson Burgos, Asociación de Sordos, Banco de Alimentos, Ainkaren, Feclem, Afabur y Nuevo Futuro.

Otro de los puntos aprobado hacer referencia al avance en el nuevo reglamento de funcionamiento de los centros cívicos ya que el objetivo del Consistorio es "homogeneizar las normas de uso de estos espacios", que hasta ahora contaban con reglamentos propios y dispersos según su fecha de construcción.

Aunque hoy se han pulido los aspectos más controvertidos junto a los grupos de la oposición, se espera que el documento definitivo sea aprobado en el próximo consejo, dentro de quince días.