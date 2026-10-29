Ayuntamiento de Burgos amplía el plazo de las obras de emergencia de las cocheras de autobuses municipales

BURGOS 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado este jueves la solicitud de ampliación del plazo de ejecución de las obras de emergencia del aparcamiento de autobuses urbanos en las cocheras municipales.

Se trata de un contrato del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes adjudicado el 28 de mayo, tras el incendio que asoló el pasado mes de abril las cocheras ubicadas en la carretera de Poza.

La empresa, que inicialmente contaba con cinco meses para desarrollar las obras, había solicitado una ampliación del plazo de ejecución hasta el 19 de diciembre por "circunstancias meteorológicas adversas" durante "trabajos clave".

Con esta aprobación, la empresa prolonga el periodo para completar los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 1,6 millones de euros.

Por otro lado, la Junta de Gobierno local ha aprobado también la ampliación del plazo de ejecución de las obras de consolidación de la muralla. Se trata de un contrato con la empresa Construcciones Ortega firmado con un plazo de ejecución de diez meses a contar desde el 14 de febrero.

La empresa había solicitado la ampliación del plazo hasta el 14 de marzo de 2027 debido "a la demora en la obtención de la autorización" por parte de la Comunidad de Propietarios del paseo de los Cubos 2, 4, 6 y 8 para la instalación de andamios, el incremento de las labores de tala y desbroce respecto de las inicialmente previstas, y las incidencias derivadas de los hallazgos arqueológicos.

SERVICIOS DE DISEÑO.

La Junta de Gobierno local ha aprobado, por otra parte, la contratación de los servicios de diseño e impresión de materiales informativos y divulgativos de las actividades de la Gerencia Municipal de Cultura y Turismo a Publiprinters Global para el lote uno y Publinews, Imagen y Sistemas para el lote 2.

En el primer caso, se trata de un lote de 355.161 euros para el servicio de diseño, maquetación, impresión y reparto de materiales informativos de pequeño formato.

El segundo lote, con un importe de 31.564 euros, contempla el servicio de diseño, maquetación, realización, colocación y retirada de materiales informativos de gran formato.