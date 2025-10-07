El Ayuntamiento de Burgos aprueba su II Plan de Igualdad, que tendrá seis años de duración

BURGOS 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales, Mila del Campo, ha informado de la aprobación del II Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Burgos, el cual tendrá seis años de duración y está financiado por la Junta de Castilla y León en el marco del acuerdo marco en prevención de la violencia de género.

Como ejes estratégicos del Plan destacan la gobernanza en perspectiva de género en cada una de las áreas, así como aspectos de educación y sensibilización para la igualdad, y empleo, corresponsabilidad y conciliación, tal y como ha destacado Del Campo.

El plan hace referencia también a la participación y liderazgo de las mujeres y aspectos como la salud, bienestar y calidad de vida para lograr un "Burgos libre de violencia de género", ha aseverado la responsable de Servicios Sociales.

Asimismo, ha apuntado que este plan parte de una evaluación realizada por la Universidad de Burgos (UBU), en la que se analizaron "las fortalezas y debilidades" y conforme a ello se ha redactado el plan a partir del "consenso" con entidades sociales que trabajan en el ámbito de la igualdad.

Por otro lado, la Comisión ha tratado otros puntos de naturaleza económica. Así, se ha aprobado la cuenta justificativa de las subvenciones concedidas dentro de la convocatoria de proyectos de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global del año 2024 por 32.585 euros.

Además, en la sesión del Consejo de Administración también se ha dado cuenta de la resolución de aprobación de la cuenta justificativa con la asociación Cocemfe, en concepto de acondicionamiento y mejora de accesibilidad de espacios de su sede 12.000 euros, así como del convenio con la Universidad de Burgos, en materia de cooperación al desarrollo del año 2024.

La Gerencia también ha aprobado la primera prórroga del convenio de colaboración con Fundación Secretariado Gitano, para el ejercicio 2025, en materia de empleo por 27.192 euros; y con Prosame, en materia de servicios sociales para el año 2025 por 63.300 euros.

Además, se han aprobado por el procedimiento de reconocimiento extrajudicial de crédito las facturas presentadas por la Asociación La Rueda de los meses de mayo y junio de 2025 por la gestión de la Casa de la Mujerm, y las presentadas por la Asociación Saltando Charcos de los meses de junio y julio de 2025 por la gestión del programa 'Construyendo mi futuro'.