El Ayuntamiento de Burgos aprueba la modificación del reglamento del Mercado G9 y ultima su Plan de Comercio

Barriada durante la rueda de prensa. - AYTO BURGOS

BURGOS 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado a la modificación de las normas de régimen interior del Mercado G9, una normativa que busca "reordenar la operativa diaria y la logística del recinto", según ha detallado el concejal de Comercio, César Barriada.

En este sentido, los cambios afectan de manera directa a la logística de distribución. El nuevo texto prohíbe el uso de las escaleras mecánicas para el traslado de mercancías por parte de proveedores y concesionarios, acotando esta labor exclusivamente a los muelles habilitados.

Asimismo, se establece de forma expresa que las tareas de carga y descarga deberán realizarse en el "menor tiempo posible para evitar la saturación" de los muelles y garantizar la rotación de vehículos.

En la misma línea, las nuevas reglas impiden a comerciantes, empleados y distribuidores estacionar en el aparcamiento subterráneo del recinto, reservando estas plazas de manera "exclusiva para los clientes".

Para velar por el cumplimiento de estas pautas, el reglamento pasa a tipificar como "falta las infracciones relacionadas con el uso indebido" de los espacios de carga y el estacionamiento prolongado no autorizado.

La normativa actualiza también el régimen de funcionamiento de las taquillas inteligentes refrigeradas instaladas tanto en el Mercado G9 como en el Mercado Provisional Norte. Este servicio gratuito continuará operativo de lunes a viernes entre las 8:00 y las 20:15 horas, mientras que los sábados y vísperas de festivos su horario abarcará de 8:00 a 16:45 horas, con el fin de "facilitar la recogida de compras a los usuarios" que no pueden acudir en el horario comercial ordinario.

COMERCIO.

Por lo que se refiere al área de comercio, Barriada ha anunciado que convocará a finales de la próxima semana a los principales "agentes del sector para iniciar la elaboración del Plan de Comercio" de la ciudad.

La hoja de ruta se articulará a través de una mesa de trabajo en la que participarán los grupos políticos municipales, las asociaciones de comerciantes de zona, la Cámara de Comercio y la Federación de Empresarios de Comercio (FEC).

Para respaldar las labores de este órgano, el Consistorio contratará una "asistencia técnica externa", orientada a aportar asesoramiento especialista y evitar "vicios" detectados en planes anteriores.

El concejal ha destacado que la iniciativa persigue definir un marco "ambicioso y con propuestas firmes" que incorpore herramientas de medición para evaluar el impacto de cada medida y aplicar las correcciones oportunas a lo largo de su desarrollo.