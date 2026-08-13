El Ayuntamiento de Burgos aprueba la prórroga del servicio de limpieza en edificios públicos por 2,5 millones anuales

BURGOS 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha detallado que este órgano ha aprobado la prórroga del contrato de limpieza para colegios públicos y dependencias municipales --incluida la estación de autobuses--, con una inversión anual superior a los 2,5 millones de euros repartida en ocho lotes.

Mediante esta decisión, el Consistorio se adelanta al vencimiento fijado para el 1 de diciembre de 2026, asegurando la prestación ininterrumpida del servicio en todas las instalaciones de ámbito local.

Asimismo, el órgano municipal ha adjudicado el contrato de telefonía fija, móvil y datos a una UTE integrada por cuatro filiales del Grupo Telefónica, por un periodo de cuatro años sin opción a prórroga y un techo máximo de gasto de 1,6 millones de euros.

Con esta resolución se regulariza un servicio pendiente que obligaba a recurrir de forma periódica a reconocimientos extrajudiciales de crédito.

Finalmente, la sesión ha servido para dar luz verde a los pliegos del servicio de asistencia técnica para la prevención de riesgos laborales y coordinación de seguridad en las obras municipales.