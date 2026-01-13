Ayuntamiento de Burgos aprueba el proyecto de 20 viviendas colaborativas para jóvenes y la fase 4 del bulevar

Juan Manuel Manso durante la rueda de prensa de este martes. - AYTO BURGOS

BURGOS 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha aprobado este martes el proyecto de veinte viviendas colaborativas para jóvenes en la zona de San Cristóbal además de que se ha dado el visto bueno definitivo al modificado de las obras del bulevar para poder terminar la fase 4, que está pendiente de terminación por un importe de 572.892 euros.

Así lo ha anunciado el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, quien ha comparecido en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos adoptados en la reunión del Consejo de Urbanismo del Consistorio burgalés.

En el caso de la fase 4 del boulevar, Manso ha asegurado que la apertura de dicho tramo "está muy cerca" ya que se espera que sea a finales de enero, "la última semana", aunque ha precisado que "todavía no hay fecha de recepción".

Sobre la viviendas colaborativas, Juan Manuel Manso ha indicado que el proyecto ya está aprobado y el Ayuntamiento tiene "todo preparado para lanzar la licitación" en cuanto haya "disponibilidad presupuestaria" ya que actualmente no se ha aprobado el presupuesto de esta año y se está en un proceso de "moción de confianza" a la alcaldesa.

Asimismo, Manso ha reconocido que estas veinte viviendas" son prioritarias" y están dentro del plan de talento y dentro de las previsiones del equipo de Gobierno respecto al plan de vivienda, por lo que cuando haya liquidez presupuestaria se sacará a licitación la obra por 2,86 millones de euros.

Por otro lado, se ha dado el visto bueno a la fase 3 del Plan Muralla para actuar "de forma progresiva" en los diferentes lienzos de la muralla, además de que se ha definido "quién es el responsable" del contrato suscrito con MBG para redactar el proyecto de remodelación de Merindada de Castilla-La Vieja y Merindada de Montija fase 2.