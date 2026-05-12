El Ayuntamiento de Burgos aprueba un reglamento unificado de sus centros cívicos

BURGOS 12 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Mila del Campo, ha informado de que su área ha aprobado este martes la actualización del reglamento de los centros cívicos de la ciudad, una normativa que busca "homogeneizar el funcionamiento de todas las instalaciones en un texto único".

La medida ha salido adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno y la abstención del PSOE, que ha mostrado su disconformidad "por la supresión de un órgano de gestión" específico en el centro de San Agustín.

Según ha explicado la presidenta de la Gerencia, el objetivo es "modernizar y unificar criterios", ya que hasta ahora cada centro se regía por normas propias.

Respecto a la queja socialista sobre el centro de San Agustín, la concejala ha matizado que dicho órgano "nunca se había puesto en funcionamiento" y que sus funciones ya se realizaban de manera intrínseca, por lo que se ha considerado innecesaria su continuidad.

En el marco de la reunión, se ha aprobado también la convocatoria de subvenciones para inclusión social de 2026, dotada con 50.000 euros, la misma cuantía que el ejercicio anterior.

Como novedad, se han introducido mecanismos técnicos para asegurar que la ayuda se agote al cien por cien y evitar que queden fondos sin repartir, dada la "necesidad social" de los proyectos de acompañamiento a colectivos vulnerables que desarrollan las entidades del tercer sector.

Asimismo, se han validado las bases de las ayudas destinadas a la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia de género, también por un importe de 50.000 euros.

Por el contrario, la Gerencia ha retirado del orden del día la convocatoria de subvenciones de inmigración, una decisión que responde a la petición del PSOE para esperar a que el Consejo Sectorial de Inmigración, convocado para finales de mayo, "pueda realizar posibles aportaciones o modificaciones a las bases".

Además, durante la sesión un técnico municipal ha informado sobre los avances para renovar el título de 'Ciudad Amiga de la Infancia', otorgado por UNICEF. Para ello, el Ayuntamiento trabaja en la creación de "una Comisión Interárea" que integrará a técnicos de diversas áreas (Deportes, Educación, Servicios Sociales), así como a representantes políticos y de los consejos de infancia y juventud.

Sobre el cierre del centro social de Vadillos, la concejala ha aclarado que la situación se debe a la "finalización del contrato de conserjería este mes de mayo, por lo que el Consistorio busca ahora una alternativa para cubrir el servicio en el horario de tarde (de 17:30 a 20:30 horas).

Además, se aprovechará este periodo de transición para acometer obras de mejora en diversos centros, como el de la calle Vitoria 203, afectado recientemente por el impacto de un vehículo.