Ayuntamiento de Burgos asegura que desde hace semanas trabaja para solventar los problemas del nuevo puente del Castillo

BURGOS 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos trabaja desde hace semanas con la empresa constructora y la dirección facultativa del nuevo puente del Castillo para solventar los problemas generados por el movimiento de tierras.

La Concejalía de Vías y Obras conoce la situación generada sobre la nueva infraestructura y mantiene un contacto permanente con ambas empresas para encontrar la mejor solución al problema.

Los análisis realizados sobre el terreno indican que las fisuras y hundimientos de las aceras del puente se deben a un movimiento de los terraplenes de acompañamiento, por lo que en estos momentos se estudia una solución para consolidar el suelo en las zonas aledañas a la infraestructura.

Para ello, expertos en geotecnia están trabajando en el proyecto desde hace varias semanas.

La obra, que cuenta con un presupuesto superior a los 700.000 euros, se recepcionó de forma parcial con motivo de la romería de la Virgen Blanca y tras su apertura entonces, se apreciaron ciertas deficiencias que se han agravado con el paso de las semanas debido al asentamiento y movimiento de tierras.

Al no estar recepcionada y no disponerse del final de obra, el Ayuntamiento no ha tenido que recurrir a ningún tipo de garantía para solucionar estos problemas, cuyo arreglo será costeado por la empresa adjudicataria del proyecto.