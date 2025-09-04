El Ayuntamiento de Burgos cierra las actividades de verano de los centros cívicos con una ocupación del 99,3%

Imagen de la fiesta de clausura del programa de verano en la Red de Centros Cívicos de Burgos. - EUROPA PRESS

BURGOS 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos de Burgos ha cerrado las actividades de verano organizadas en sus centros cívicos con una ocupación del 99,3 por ciento y el lleno "prácticamente al completo" de las 8.000 plazas ofertadas este ejercicio.

La presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Mila del Campo, ha mostrado la satisfacción del Consistorio con el resultado de las actividades infantiles, por las que han pasado 2.900 niños, "algunos de los cuales han repetido" semanas en dos y tres ocasiones a lo largo de estos más de dos meses de verano.

La iniciativa de celebrar conjuntamente el final del verano en el Paseo Sierra de Atapuerca "es una idea novedosa" que ha reunido a monitores y a niños participantes del último turno, además de técnicos municipales. Del Campo ha subrayado que es el primer año que se hace este tipo de fiesta al aire libre con la que ha concluido el verano, ya que la semana que viene la población infantil regresa a las aulas.

También ha agradecido la presencia también del voluntariado de Protección Civil para organizar la acción, junto con técnicos y monitores, en este acto que ha tenido lugar en las gradas de las orillas del río Arlanzón, en el centro de la ciudad.

La concejala también ha destacado "el trabajo bien hecho y el esfuerzo y cariño" que han puesto las personas que se han dedicado a estar con los niños y los que han organizado a lo largo de las semanas todo el trabajo.

La presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales ha subrayado que las valoraciones que se hacen, tanto por parte de los padres, como de la empresa que gestiona las actividades, "son muy positivas" y ha animado a todos a seguir trabajando en esta misma línea, que favorece "no solamente la conciliación, sino que también ofrece un espacio de creación y de diversión" para los más pequeños.

Del Campo también ha subrayado que una manera de valorar la actividad "es la gran acogida que tiene cada verano" y que cada año las plazas se cubren.