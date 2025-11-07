Ayuntamiento de Burgos y comerciantes del centro amplian el sistema de vales de parking en el Forum y en plaza España

Ballesteros y Gil durante la presentación del acuerdo para ampliar los vales de aparcamientos. - EUROPA PRESS

BURGOS 7 Nov. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad de Promoción (ProBurgos), y la Asociación de Comerciantes Centro Burgos han alcanzado un acuerdo para facilitar "la actividad comercial" mediante un sistema de vales descuento en los aparcamientos municipales del Museo de la Evolución y en la planta del de la plaza de España que gestiona ProBurgos.

La presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros, ha detallado que los clientes que realicen compras en los establecimientos adheridos podrán beneficiarse de descuentos de "entre el 40 y el 50 por ciento" en el precio del estacionamiento, mediante vales que se entregarán directamente en los comercios.

El sistema funciona con una cofinanciación compartida que establece que las tiendas asumirán "el 50 por ciento del valor del vale y ProBurgos cubre el otro 50 por ciento", según ha detallado Andra Ballesteros.

Asimismo, ha explicado que este modelo de colaboración "ya funcionaba con éxito" en años anteriores en el aparcamiento del Museo de la Evolución; ahora se amplía al parking de la plaza de España, cuyo primera planta gestiona ProBurgos.

"La medida lo que busca es favorecer la accesibilidad al centro histórico, pero también acompañar la revitalización del comercio local con acciones concretas que mejoran la experiencia de quienes viven, de quienes visitan o de quienes disfrutan de las compras en nuestro comercio local", ha afirmado Ballesteros

La presidenta de ProBurgos ha defendido que la "colaboración público-privada" porque genera resultados prácticos y "beneficiosos para todos".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Comerciantes Centro Burgos, Patricia Gil, ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento y ha defendido que "la colaboración de la administración pública" con el comercio local es "fundamental, especialmente porque no está pasando su mejor momento".

Este acuerdo permite al comercio "fidelizar al cliente", aumenta el ticket medio y les permite ser "más competitivos" frente a otras ofertas del mercado. Es una colaboración que esperan que "sea duradera y beneficiosa" para el comercio del centro, ha afirmado Gil.

Por otro lado, sobre los bonos al consumo, Andrea Ballesteros ha reconocido que en un tema que pertenece a otro área pero ha indicado que el equipo de Gobierno del Consistorio valorará que se hace con ellos en el futuro pero ha dejado claro que "cualquier iniciativa que se desarrolle desde el área de comercio irá con la finalidad de ayudar al comercio local".

"Es decir, si no es esa fórmula serán otras, pero siempre con la finalidad de ayudar al comercio local y siempre escuchando también, por supuesto, al comercio local y a las asociaciones" ha apuntado la presidenta de ProBurgos.