Ayuntamiento de Burgos diseña una hoja de ruta para los presupuestos, que se votarán en pleno extraordinario el día 29

BURGOS 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha informado de la "hoja de ruta" que llevará a presentar el proyecto de presupuestos al Pleno extraordinario previsto para el 29 de diciembre, "donde se someterá a su aprobación inicial".

Los dos grupos de la oposición, PSOE y Vox, ya han anunciado que van a votar en contra del dictamen, en la Comisión de Hacienda y por consiguiente, en el pleno extraordinario.

Según el calendario de trabajo" del equipo de Gobierno que ha detallado Ballesteros, el proyecto de presupuestos se ha llevado hoy a la Junta Local de Gobierno, mañana al Consejo de Cultura y Turismo, el día 15 al Consejo de Movilidad y Transportes, el 16 al Consejo de Servicios Sociales, el día 17 al Consejo Social y al distrito centro-norte, el día 19 se presentará en cuatro distritos (periférico, este, sur y oeste), el día 22 a una comisión extraordinaria de Hacienda y el día 29 al Pleno extraordinario-

El equipo de Gobierno de Cristina Ayala no cuenta con mayoría suficiente para poder sacar adelante las cuentas por lo que se verá obligada a explorar otros caminos para aprobar el presupuesto para 2026 como podría ser la opción de la cuestión de confianza.

No obstante, Andrea Ballesteros ha recordado que el proyecto de presupuestos se ha presentado a los grupos de la oposición "antes de presentarlos públicamente", a lo que ha añadido que el equipo de Gobierno desconoce cuáles son las propuestas de Vox y de PSOE "que quieren incluir" en las cuentas de 2026.

"Lo que parece es que hay una oposición frontal a querer aprobar el presupuesto del Ayuntamiento de Burgos", ha afirmado Ballesteros, quien ha apuntado que "la verdadera faceta de la oposición es, desde el primer momento, poner excusas para no tratar de llegar a ningún acuerdo" para poder aprobar el presupuesto de manera inicial.

Sin embargo, el equipo de gobierno aún confía que antes de esa fecha se puede llegar a algún tipo de acuerdo y su idea es que todas las áreas y comisiones estudien presupuesto antes de la comisión extraordinaria de Hacienda, que deberá emitir el dictamen en que vaya al Pleno.

En este sentido, la portavoz ha afirmado que están a la espera de conocer cuáles son las propuestas de la oposición "o si directamente están cerrados en banda, que es lo que parece, a tratar de negociar cualquier atisbo de presupuesto para el año 2026".

Andrea Ballesteros ha defendido que el proyecto de presupuesto para la ciudad es "ambicioso", y responde a las "necesidades" que tiene la capital burgalesa para avanzar en las "inversiones" previstas y ha asegurado que se han reunido con PSOE y Vox, y que ambos conocen el documento desde el miércoles de la semana pasada.

JUNTA DE GOBIERNO.

Por otro lado, sonre la reunión de la Junta de Gobierno Ballesteros ha anunciado que se han aprobado los pliegos para contratar las obras de reforma para la conversión de la actual Casa de los Gigantillos del Teatro Principal en la Oficina de Turismo. Saldrán por valor de 168.773 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

Asimismo, se ha aprobado el expediente de contratación, así como aprobación del gasto y de los Pliegos para contratar el suministro de gas natural a las instalaciones y equipamientos del Ayuntamiento de Burgos que sale por 10,5 millones de euros para el suministro de 101 espacios municipales.

Con respecto a la adquisición de parcelas en el pueblo antiguo de Gamonal, el Ayuntamiento "no tiene previsión económica" en el borrador presupuestario de 2026 para adquirir más parcelas.

La partida inicial de 500.000 euros contemplada en las cuentas de este año no se ha agotado por falta de ofertas. En este sentido, la Junta de Gobierno ha aprobado este jueves adjudicar el contrato para la adquisición de parcelas incluidas en el ámbito urbanístico del Plan Especial de reforma interior del antiguo pueblo de Gamonal.

En este caso es la segunda parte de la compra desde el área de Urbanismo. Del total de parcelas se han adjudicado cuatro "por importe de 239.461 euros" y se suma a las que adquirió ya el Ayuntamiento en 2024 para destinarlo a suelo público.