Ayuntamiento de Burgos estudia cómo abordar los contratos de emergencia por el incendio de los autobuses

BURGOS 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Burgos, Ángel Manzanedo, ha explicado este martes, tras la reunión de dicha comisión, que en el turno de ruegos y preguntas, la se ha abordado la situación de los contratos de emergencia para el servicio de autobuses derivados del incendio que afectó a más de la mitad de la flota municipal y que obligó a activar una inversión de cuatro millones de euros.

Al respecto, el concejal ha insistido en que la prioridad actual es "ejecutar estos contratos de emergencia con la mayor celeridad posible".

Asimismo, sobre la financiación necesaria, Ángel Manzando ha expuesto que el Ayuntamiento está analizando en estos momentos si el encaje contable se realizará mediante las partidas del presupuesto inicial o si será necesario recurrir a una modificación presupuestaria para cubrir el importe total de los cuatro millones de euros

Por otro lado, el concejal ha anunciado la aprobación en dicha comisión del expediente de de las obras de limpieza de la cubierta en el edificio de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), ubicado en el parque del Doctor Vara.

La actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de un mes, supondrá una inversión total de 6.886 euros.

Asimismo, el concejal ha dado cuenta del periodo medio de pago (PMP) global a proveedores correspondiente al primer trimestre de 2026, con una tendencia "descendente", ya que el año comenzó en enero con una media de 28,60 días de pago -por debajo del límite legal de 30-, cifra que se redujo en febrero hasta los 17,05 días y se ha cerrado el trimestre en marzo con un dato de 9,40 días.

Manzanedo ha aseverado que esta tendencia en el pago medio a proveedores demuestra la "eficiencia de la gestión administrativa" y refuerzan el compromiso con el tejido empresarial y los proveedores que mantienen vínculos contractuales con el Ayuntamiento.

En materia de Hacienda, se ha informado sobre la tramitación del contrato para el servicio de verificación meteorológica de cuatro sonómetros y tres calibradores municipales, con un presupuesto base de licitación de 18.137,90 para un periodo de cuatro años.

Asimismo, se ha avanzado en la adjudicación del suministro de cemento y morteros preparados para las labores de conservación que realiza la sección de Vías Públicas. Este contrato cuenta con un presupuesto de 76.000 euros para los próximos dos años, con posibilidad de dos prórrogas anuales adicionales.