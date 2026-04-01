El Ayuntamiento de Burgos implantará desde este año la carrera profesional horizontal para su plantilla

Archivo - Yolanda Barriuso. - AYUNTAMIENTO DE BURGOS - Archivo

BURGOS 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Personal del Ayuntamiento de Burgos, Yolanda Barriuso, ha informado de que el área que preside va a implantar la carrera profesional horizontal en el personal funcionario y laboral de la Administración local.

Barriuso ha calificado de "histórica" la medida, que beneficiará a 1.100 empleados públicos y va a contar con una partida presupuestaria estimada en 2,1 millones de euros para este ejercicio.

La concejala ha apuntado que el acuerdo "nace del consenso unánime" entre sindicatos, equipo de Gobierno y oposición y se llevará al Pleno de abril para su aprobación inicial.

Durante la presentación del acuerdo, Barriuso ha destacado que no se trata de un logro individual, sino de uno "colectivo" que responde a una aspiración "justa y largamente demandada" por la plantilla.

La carrera profesional horizontal permitirá a los trabajadores --tanto personal funcionario como laboral y de servicios municipalizados-- "progresar económica y profesionalmente" sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, ha señalado.

SISTEMA DE ASCENSO

El sistema se estructura en cuatro grados de ascenso basados en la antigüedad, el primero a los seis años, el segundo a los doce, un tercero a los 18 y el cuarto tras 23 años de servicio.

De manera transitoria, y mientras se implementa un sistema definitivo de evaluación, el rendimiento se medirá mediante "un proceso de autoevaluación".

La primera convocatoria, de carácter extraordinario, se lanzará a lo largo de este 2026, aunque tendrá efectos económicos retroactivos desde el pasado 1 de enero.

La concejala ha recordado que este acuerdo es solo una pieza más de una estrategia que incluye "proyectos de calado pendientes desde hace décadas" como la valoración de los puestos de trabajo (VPT) --que no se actualizaba desde 1998--, el redimensionamiento de la estructura de recursos humanos, el Plan de Modernización y Calidad, y el segundo Plan de Igualdad para los empleados municipales.