El Ayuntamiento de Burgos incorpora un asistente virtual con IA para "reforzar" la atención al ciudadano

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y el concejal de Modernización Administrativa y Digitalización, César Barriada, presentan el asistente virtual de IA. - AYUNTAMIENTO DE BURGOS

BURGOS 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos estrena un asistente virtual con Inteligencia Artificial (IA) con el objetivo de "complementar y reforzar" el servicio de atención al ciudadano, que podrá utilizar esta herramienta como "alternativa al 010".

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha presentado este lunes, 15 de diciembre, junto al concejal de Modernización Administrativa y Digitalización, César Barriada, esta herramienta que está basada en ChatGPT y en Gemini.

Ayala ha subrayado que este asistente permite realizar cualquier consulta a cualquier hora del día y ha aclarado que "no pretende sustituir a nadie", si no que servirá para mejorar el servicio de atención al ciudadano.

El asistente estará integrado en la web del Ayuntamiento de Burgos y también en los WhatsApp, vías en las que el ciudadano podrá enviar sus consultas y recibir respuestas de este asistente "en cualquier idioma".

La alcaldesa ha destacado que esta herramienta va a permitir "seguir mejorando la eficiencia municipal" y va a automatizar la atención de consultas frecuentes y repetitivas, lo que supondrá que se liberan recursos para otros temas más complejos.

En este sentido, ha incidido en que la ciudadanía podrá acceder a información "clara y sencilla", "entendible por cualquier ciudadano", de manera "inmediata, sin colas y sin esperas", ha incidido la regidora.

Ayala ha detallado que este asistente virtual funcionará con "datos agregados" sobre las dudas más habituales, todo ello desde la "privacidad y la calidad del servicio", ya que "no accede a expedientes personales ni trata datos sensibles". Así, en el caso de que una consulta requiera información personal, se derivará a la sede electrónica, a la cita previa o a la atención personalizada.

Por su parte, Barriada ha señalado que la herramienta, que ya anticipo el PP en su programa electoral con el nombre 'Ayuntamiento facilitador', está en fase de prueba y se espera que esté al cien por cien "a finales de enero".