El Ayuntamiento de Burgos liberaliza los fines de semana para que los taxistas puedan trabajar las horas que quieran

Archivo - Imagen de archivo de un taxi. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BURGOS 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Movilidad del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado este martes, 21 de octubre, "la liberalización" de las horas de trabajo de los taxistas para el fin de semana en el marco de un proyecto piloto que durará dos meses.

El responsable del área, Juan Manuel Manso, ha asegurado que es una primera medida para "mejorar" el servicio de taxi en Burgos, que es deficitario los fines de semana, y se toma en consonancia con la Asociación Burgalesa del Taxi (Abutaxi).

Manso se ha reunido esta semana con este colectivo para tratar acerca de la liberalización de los horarios del fin de semana que se va a experimentar como prueba piloto "hasta finales de 2025".

Así, a partir de los próximos fines de semana, los taxistas que operan con licencia en la ciudad de Burgos, "no van a tener limitaciones horarias" en el marco de esta prueba que si es satisfactoria, "se extenderá a lo largo del año que viene".

Por lo que se refiere a la ampliación del número de licencias en Burgos, Manso entiende que las 189 que existen son las adecuadas porque se ajustan a la normativa de un taxi por cada 850 habitantes.

En cualquier caso, el Ayuntamiento ha lanzado ya una segunda convocatoria de examen para obtener la licencia de taxista, que no va a interferir con una ampliación del número de licencias, ha indicado Manso, quien ha precisado que no está previsto que la liberalización afecte a todos los días de la semana ni a las libranzas de los taxistas.