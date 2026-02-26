Ayuntamiento de Burgos licita por 1,6 millones proyectos para monitorizar el flujo de turistas y mejorar estrategias

BURGOS 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha adjudicado cuatro lotes del proyecto de la Plataforma Inteligente de Destino (PID) por un importe de licitación de 1,66 millones de euros.

Así lo ha afirmado la portavoz del equipo Ejecutivo local, Andrea Ballesteros, al término de la Junta de Gobierno donde ha explicado que el contrato, financiado con fondos europeos Next Generation, incluye la instalación de sensores para monitorizar el flujo de visitantes y busca "conocer mejor y más en detalle" la estrategia a seguir para mejorar los resultados y conseguir atraer, más turistas a la ciudad.

En materia cultural, la Junta de Gobierno autorizado el gasto de cinco reconocimientos extrajudiciales para el pago de facturas pendientes a la Orquesta Sinfónica de Burgos por un importe de 117.000 euros. Como ha explicado Ballesteros, son los correspondientes a conciertos celebrados "entre diciembre de 2024 y mayo de 2025". Pese a este avance, aún restan tres facturas por abonar de los meses de noviembre, diciembre y febrero, ya que, según ha explicado "no se ha gestionado o finalizado la gestión del reconocimiento extrajudicial de crédito todavía".

Respecto a la situación de los músicos locales que actuaron en el espacio 'Cuatro Reyes' durante las fiestas de San Pedro de 2024, Ballesteros ha admitido que el pago sigue sin solucionarse por "dificultades técnicas". Los servicios técnicos del Ayuntamiento están buscando la vía jurídica más adecuada para "abonar a los grupos" que tocaron en el espacio de los Cuatro Reyes.

En el área de infraestructuras y turismo, se ha nombrado al representante de la administración para la recepción de las obras de rehabilitación del edificio de Policía Local y Bomberos, cuya finalización está prevista para mañana, 27 de febrero.

También se ha aprobado el expediente de contratación para el nuevo servicio de telefonía fija, móvil, MDM y datos del Consistorio. Se trata de una licitación que cuenta con un presupuesto base de 1,6 millones de euros para un periodo de cuatro años sin posibilidad de prórroga. El objetivo "prioritario" es regularizar un servicio que actualmente se prestaba mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito.