El Ayuntamiento de Burgos licita la gestión de la Escuela de Música con un canon base de 170.000 euros para dos años

BURGOS, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha aprobado el pliego para licitar la gestión de la Escuela Municipal de Música Antonio de Cabezón con un canon base de 170.000 euros para dos años.

Así lo ha trasladado la portavoz, Andrea Ballesteros, quien ha señalado que el nuevo contrato de la Escuela de Música establece unas previsiones "más prudentes y realistas" al situar la rentabilidad a partir de los 685 alumnos.

Según ha detallado, el equipo de Gobierno ha visado el estudio económico que contempla unos ingresos estimados de 470.000 euros, de los cuales el 75 por ciento provendrá de las cuotas de los usuarios, que experimentarán una subida aproximada del 17 por ciento, mientras que el 25 por ciento restante corresponde al canon municipal, fijado en 85.000 euros anuales.

El pliego elimina la Escuela de Música Tradicional, lo que reduce los costes de partida en 43.000 euros, y garantiza un beneficio industrial del seis por ciento para la adjudicataria, una cifra superior a la de otras capitales del entorno.

El contrato tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por otros tres. Además, el Consistorio seguirá asumiendo los gastos de instalaciones, suministros, limpieza y conserjería tanto en el edificio de las Bernardas como en la Casa de Cultura de Gamonal.

En materia de urbanismo, se aprobado la licitación del proyecto de construcción de un carril bici y la mejora de intersecciones en la avenida Derechos Humanos.

El contrato, que sale a concurso en dos lotes, cuenta con un presupuesto base de 145.075 euros y un plazo de ejecución de seis meses para su redacción.

La actuación, muy demandada por el Distrito Este, conectará con las vías ciclistas de la avenida Constitución Española y dará servicio a las futuras redes en Gamonal y Capiscol.

El proyecto contempla el diseño de glorietas para ordenar el tráfico y eliminar los giros peligrosos a la izquierda en las confluencias con las calles Igualdad, Luis Alberdi, Santiago Apóstol y Federico García Lorca.

La ejecución material de las obras se planifica para las anualidades de 2026, 2027 y 2028.

Además, la Junta de Gobierno ha adjudicado a la empresa Baluarte Conservación del Patrimonio la reforma de la actual 'Casa de los Gigantillos' en el Teatro Principal, espacio que se transformará en la nueva oficina de turismo.

Los trabajos supondrán una inversión de 165.027 euros y tendrán un plazo de ejecución de cinco meses.

Por motivos logísticos vinculados al inminente inicio de las obras, los tradicionales Gigantillos y Gigantones se exhibirán en el vestíbulo del Teatro Principal hasta que concluyan las fiestas de San Pedro.

Posteriormente, se trasladarán de forma temporal al edificio de las Bernardas, un emplazamiento céntrico y con amplios horarios donde convivirán sin interferencias con la actividad de la Escuela de Música.

En la misma sesión, se ha aprobado por vía de urgencia el pago de dos reconocimientos extrajudiciales de crédito a la Asociación Cultural Gigantillos y Gigantones de Burgos para abonar las deudas pendientes por sus actividades. En concreto, se ha dado luz verde al pago de 35.243 euros correspondientes al año 2024 y 38.122 euros de 2025.